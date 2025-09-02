Nöbet değişiminde silah patladı! Güvenlikçiler vuruldu

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir iş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Y.Ö.'nün elindeki otomatik silahın ateş almasıyla iki kişi yaralandı.

Saat 20.00 sıralarında Levent'te meydana gelen olayda, güvenlik görevlisi Y.Ö., iş arkadaşıyla nöbet değişimi yaparken silahı kazayla ateş aldı.

KURŞUNLAR İKİ KİŞİYE İSABET ETTİ

Ateşlenen mermiler, aynı binada güvenlik görevlisi olarak çalışan B.B. ve M.E.E.'ye isabet etti.

Kazayı gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

YARALILARI SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralanan güvenlik görevlilerinin hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Binada olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, silahı tutan güvenlik görevlisi Y.Ö.'yü silahla birlikte gözaltına aldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.