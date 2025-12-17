Nihat Özdemir toprağa verildi

Yayınlanma:
Karadeniz Ereğli Belediyesi Meclisi’nin 1973-77 ve 1983-87 yıllarında Meclis üyesi olan Nihat Özdemir, 86 yaşında hayata yaşamını yitirdi. Özdemir için belediye hizmet binası önünde tören düzenlendi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Meclisi’nde 1973-1977 ve 1983-1987 yılları arasında görev yapan Nihat Özdemir, 86 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gören Özdemir, 15 Aralık’ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Aynı zamanda Ereğli Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ethem Özdemir’in babası olan Nihat Özdemir için belediye hizmet binası önünde tören düzenlendi. Cenaze aracıyla belediye önüne getirilen Özdemir’in naaşı başında dualar edildi.nihat-ozdemir.jpg

70 YILLIK CHP'Lİ

Ereğlidemokratmedya.com'un haberine göre Törende konuşan Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Trabzon doğumlu olan Nihat Özdemir’in genç yaşlarda Ereğli’ye gelerek ERDEMİR’de işçi olarak çalışmaya başladığını belirtti. Posbıyık, “Hayatı boyunca emeğinden ve ailesinden asla vazgeçmedi. Geçirdiği bir iş kazasında tek gözünü kaybetmesine rağmen, okumaya ve öğrenmeye olan ilgisini hiçbir zaman yitirmedi” dedi.

Özdemir’in yaklaşık 70 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olarak aktif siyasetin içinde yer aldığını vurgulayan Posbıyık, “Bilgisi, tecrübesi ve kararlılığıyla çevresine ilham veren, ilkelerinden ödün vermeyen örnek bir insandı. Ereğli halkı tarafından sevilen, partililerince büyük saygı gören bir isimdi. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
