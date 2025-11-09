Niğde'de şarampole yuvarlanan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 14.30 sıralarında Niğde'nin Yeni Çiftlik yolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Mustafa M. yönetimindeki 51 BH 111 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine derhal sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, araçta bulunan Mustafa M. ile Ahmet G.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazada yaralanan Muhammet Hamza Ç. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada hayatını kaybeden Mustafa M. ve Ahmet G.'nin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek amacıyla olay yerinde ve araç üzerinde inceleme başlattı.