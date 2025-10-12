Niğde'de kaybolan öğrencilerden iyi haber!

Niğde'de bulunan Aladağlar'da Demirkazık Dağı Külah mevkisinde tipi nedeniyle yollarını kaybeden Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 4 kişilik dağcı ekibi, AFAD ve JAK (Jandarma Arama Kurtarma) ekiplerinin koordinasyonuyla kurtarıldı.

Niğde Aladağlar bölgesinde yer alan Demirkazık Dağı Külah mevkisinde tırmanış yapan 4 üniversite öğrencisi, aniden bastıran tipi nedeniyle yollarını kaybetti.

Niğde Valiliği, kayıp durumdaki ekibe ilişkin hızla bilgi alındığını ve operasyon başlatıldığını açıkladı. Kaybolan dağcı ekibinin Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinden oluştuğu belirtildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Valilik tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin dağcı ekibiyle kısa sürede iletişim kurmayı başardığı kaydedildi. İletişim sonucunda, dağcıların kendi imkanlarıyla yollarını buldukları tespit edildi. Valilik, öğrencilerin sağlık durumlarında herhangi bir sorun olmadığını bildirdi.

Ancak, olumsuz hava koşullarının ilerleyen saatlerde etkisini artırma ihtimaline karşı bir tedbir olarak AFAD ve JAK (Jandarma Arama Kurtarma) ekiplerinin hazır kıta bekletilmesine karar verildi.

Öğrenciler, JAK ekiplerinin refakati altında güvenli bir şekilde kayboldukları Demirkazık Dağı Külah mevkisinden indirildi. Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'ne getirilen 4 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu doğrulandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

