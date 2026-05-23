Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Narkotik dedektör köpeğiyle adreslerde yapılan aramalarda, 352 gram kenevir tohumu, 59 gram kimyasal sıvı, bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar ile 12 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA