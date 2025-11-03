Nevşehir’de iki ata çarpıp öldüren sürücü kaçtı

Nevşehir’de iki ata çarpıp öldüren sürücü kaçtı
Nevşehir Ürgüp'te karayoluna çıkan iki ata çarpıp kayıplara karışan bir otomobilin neden olduğu kazada atlar hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde, karayolundaki at otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ürgüp'e bağlı Ortahisar Beldesi yakınlarında meydana gelen kazada, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil, yoldaki atlara çarptı. Olayda 2 at da yaşamını yitirdi, sürücü ise yaralandı.

SÜRÜCÜ YARALANDI ATLAR ÖLDÜ

Çarpışmanın şiddetiyle iki at da yere yığılarak hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsünün yaralandığı ve aracın hasar gördüğü öğrenildi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Yaşanan olay üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Kazanın meydana geldiği karayolu trafiğe kapatılarak güvenlik önlemi alındı. Belediye ekipleri, olay yerinde gerekli temizlik çalışmalarını tamamladıktan sonra yolun trafik akışına yeniden açıldığı bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

