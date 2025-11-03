Nevşehir’de iki ata çarpıp öldüren sürücü kaçtı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde, karayolundaki at otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ürgüp'e bağlı Ortahisar Beldesi yakınlarında meydana gelen kazada, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil, yoldaki atlara çarptı. Olayda 2 at da yaşamını yitirdi, sürücü ise yaralandı.

Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada

SÜRÜCÜ YARALANDI ATLAR ÖLDÜ

Çarpışmanın şiddetiyle iki at da yere yığılarak hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsünün yaralandığı ve aracın hasar gördüğü öğrenildi.

Sultanbeyli’de film gibi olay: Çevirmeden kaçtı, kaza yaptı, polise ateş açtı

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Yaşanan olay üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Kazanın meydana geldiği karayolu trafiğe kapatılarak güvenlik önlemi alındı. Belediye ekipleri, olay yerinde gerekli temizlik çalışmalarını tamamladıktan sonra yolun trafik akışına yeniden açıldığı bildirildi.