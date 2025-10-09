Nevşehir’de feci kaza: 9 yaralı

Yayınlanma:
Nevşehir’de, bir tır ile tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Nevşehir’de bulunan Avanos-Kayseri yolunda, saat 15. 00 sıralarında meydana gelen feci olayda, tarım işçilerini taşıyan 52 yaşındaki Salih E., kontrolündeki minibüs ile Bostan B. kontrolündeki tır çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucunda, araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

tir-ile-minibus-carpisti-9-yarali-955575-283768.jpg

9 YARALI HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI!

Çevrede, kazaya tanıklık eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

tir-ile-minibus-carpisti-9-yarali-955579-283768.jpg

KAZAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDIĞI BİLDİRİLDİ !

Yaralanan 9 kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki farklı hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

İstanbul'da akılalmaz kaza: Kendi arabasıyla başka araç arasında sıkıştı, video çeken kamyonet çarptı!İstanbul'da akılalmaz kaza: Kendi arabasıyla başka araç arasında sıkıştı, video çeken kamyonet çarptı!

Jandarma ekiplerinin ise kazaya ilişkin inceleme başlattığı bildirildi.

Kaynak:DHA

