İstanbul'da akılalmaz kaza: Kendi arabasıyla başka araç arasında sıkıştı, video çeken kamyonet çarptı!

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında TEM Otoyolu Esenyurt Gişeleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, etkili olan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan üç araç, birbirine çarparak zincirleme kazaya karıştı.

ÇANTASINI ALMAK İSTERKEN İKİ ARAÇ ARASINDA SIKIŞTI

Kazanın ardından yaşananlar ise olayın seyrini tamamen değiştirdi. Kazaya karışan araçlardan birinin kadın sürücüsü, iddiaya göre tekrar aracına binmekten korkarak çevredeki bir vatandaştan yardım istedi. Kadın, aracın ön koltuğunda duran çantasını almak için kapıyı açtığı sırada, direksiyon başına geçen diğer kişi yanlışlıkla gaz pedalına bastı. Geri doğru aniden hareket eden otomobil, kadın sürücüyü yan şeritteki diğer kazalı araç ile kendi aracı arasında sıkıştırdı.

O ANLARI KAYDEDEN KAMYONET DE KAZAYA KARIŞTI

Talihsiz kadın, iki aracın arasında bir süre sürüklenirken, otoyolda ilerleyen ve zincirleme kazayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir kamyonet sürücüsü durumu fark edemeyerek kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı.

Tüm bu anlar, kazaya karışan kamyonet sürücüsünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadının araçların arasında kalarak sürüklendiği ve o sırada çekim yapan kamyonetin kadına çarptığı anlar net bir şekilde görülüyor.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İlk zincirleme kaza nedeniyle olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri, yaralanan kadına ilk müdahaleyi hemen yaptı. Yaralı kadın, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, otoyolda güvenlik önlemleri alarak her iki kazayla ilgili de detaylı bir inceleme başlattı.