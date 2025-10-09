İstanbul'da akılalmaz kaza: Kendi arabasıyla başka araç arasında sıkıştı, video çeken kamyonet çarptı!

İstanbul'da akılalmaz kaza: Kendi arabasıyla başka araç arasında sıkıştı, video çeken kamyonet çarptı!
Yayınlanma:
TEM Otoyolu'nun Esenyurt mevkiinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme kazanın ardından yaşananlar, başka bir kazaya daha neden oldu. Kazaya karışan aracından çantasını almaya çalışan bir kadın sürücü, kendi otomobiliyle başka bir araç arasında sıkışarak sürüklendi ve o anları cep telefonuyla kaydeden bir kamyonetin çarpmasıyla yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında TEM Otoyolu Esenyurt Gişeleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, etkili olan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan üç araç, birbirine çarparak zincirleme kazaya karıştı.

istanbul-esenyurtta-zincirleme-kazayi-955528-283749.jpg

ÇANTASINI ALMAK İSTERKEN İKİ ARAÇ ARASINDA SIKIŞTI

Kazanın ardından yaşananlar ise olayın seyrini tamamen değiştirdi. Kazaya karışan araçlardan birinin kadın sürücüsü, iddiaya göre tekrar aracına binmekten korkarak çevredeki bir vatandaştan yardım istedi. Kadın, aracın ön koltuğunda duran çantasını almak için kapıyı açtığı sırada, direksiyon başına geçen diğer kişi yanlışlıkla gaz pedalına bastı. Geri doğru aniden hareket eden otomobil, kadın sürücüyü yan şeritteki diğer kazalı araç ile kendi aracı arasında sıkıştırdı.

istanbul-esenyurtta-zincirleme-kazayi-955530-283749.jpg

O ANLARI KAYDEDEN KAMYONET DE KAZAYA KARIŞTI

Talihsiz kadın, iki aracın arasında bir süre sürüklenirken, otoyolda ilerleyen ve zincirleme kazayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir kamyonet sürücüsü durumu fark edemeyerek kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı.

istanbul-esenyurtta-zincirleme-kazayi-955532-283749.jpg

Tüm bu anlar, kazaya karışan kamyonet sürücüsünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadının araçların arasında kalarak sürüklendiği ve o sırada çekim yapan kamyonetin kadına çarptığı anlar net bir şekilde görülüyor.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İlk zincirleme kaza nedeniyle olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri, yaralanan kadına ilk müdahaleyi hemen yaptı. Yaralı kadın, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

istanbul-esenyurtta-zincirleme-kazayi-955535-283749.jpg

Polis ekipleri, otoyolda güvenlik önlemleri alarak her iki kazayla ilgili de detaylı bir inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı: Aralarında Türkler de var
Aralarında Türkler de var
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
Türkiye
Sağanak ve rüzgar hayatı felç etti: Kentte hayat durma noktasına geldi
Sağanak ve rüzgar hayatı felç etti: Kentte hayat durma noktasına geldi
Nevşehir’de feci kaza: 9 yaralı
Nevşehir’de feci kaza: 9 yaralı
Eskişehir'de acı olay: Okulda fenalaşan çocuk öldü
Eskişehir'de acı olay: Okulda fenalaşan çocuk öldü