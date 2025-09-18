Netflix'ten Reza Zarrab projesine açıklama geldi

Netflix'ten Reza Zarrab projesine açıklama geldi
Yayınlanma:
Suç baronlarının belgesel ve dizilerini anlatan yapımları ile ünlü Netflix'ten Reza Zarrab projesine açıklama geldi.

Kara para aklama suçlamasıyla ABD'de tutuklanan ardından ABD'li makamlarla yaptığı anlaşmayla serbest kalan Reza Zarrab, adını Aaron Goldsmith olarak değiştirmiş özel hayatı ve yeni yatırımları ile gündeme gelmişti.

Gazeteci Serdar Cebe ise sosyal medya hesabından yaptığı yayında Zarrab'ın hayatının dizi ya da belgesel projesinde anlatılacağını açıklamış dijital platform devi Netflix'in projeyi yayınlayacağını duyurmuştu.

netflixten-reza-zarrab-projesine-aciklama-geldi-2.jpg

Suç baronlarının hayatını dizi ya da film haline getirmesi ile ünlü Netflix, Zarrab projesinin medyada yer almasının ardından açıklama yaptı.

REZA ZARRAB HAYATINI SATTI

Uzun yıllardır Türkiye ve Amerika’da gündemde olan Zarrab dosyasına yeni bir boyut katan dizi ya da belgesel projesi iddiasına ilişkin Netflix'in çalıştığı reklam ajansından açıklama geldi.

netflixten-reza-zarrab-projesine-aciklama-geldi-3.jpg

Cebe'nin gündeme getirdiği iddiayı yalanlayan Netflix, "Ne Türkiye ne globalde böyle bir proje olmadığının bilgisini vermek isteriz" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

