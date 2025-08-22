Nazlıaka'dan 'dini kreş' tepkisi: Tarikatların devlet kurumlarının yerleşmesi demektir

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Diyanet öncülüğünde açılan ve e-okul sistemine entegre edilen dini temelli kreş modeline tepkiler sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, yerel yönetimlerin kreş açma girişimlerinin bakanlıklarca engellendiğini belirterek, 2022-2024 arasında sadece 8 kreş açılabildiğini, ancak aynı dönem aralığında Diyanet’in 4-6 yaş Kur'an kurslarının sayısının 620 olduğunu belirtti.

Nazlıaka, yaptığı yazılı açıklamada, Anayasa’ya aykırı şekilde hareket edildiğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

Okul öncesi eğitim, çocuklarımızın gelişiminde en kritik dönemdir. Çocukların bu dönemini bilimsel ve çağdaş bir anlayışla desteklenmek yerine, Diyanet eliyle dini eğitimle şekillendirilmektedir. Çocuklarımız ideolojik kalıplara hapsedilmek istenmektedir. Devlet okullarında bir öğün ücretsiz yemek bile verilmezken, bu dini kreşlerde üç öğün ücretsiz yemek imkânı sağlanması iktidarın önceliğinin göstergesidir. Bu, açıkça ayrımcılıktır ve Cumhuriyet’in eşit yurttaşlık ilkesine aykırıdır.'

"3 YILDA 8 KREŞ, 620 KUR'AN KURSU AÇILDI"

Cumhuriyet'in en büyük kazanımının laiklik olduğunu hatırlatan Nazlıaka, şöyle devam ettti:

2022-2024 arasında yalnızca 8 kreş açılabilmiştir. Yerel yönetimlerin kreş açma girişimleri bakanlıklarca engellenmektedir. Oysa aynı dönem aralığında Diyanet’in 4-6 yaş Kur'an kurslarının sayısındaki artış 620’dir.