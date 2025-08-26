Nazlıaka'dan AKP'ye Atatürk tepkisi: Herkes haddini bilecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, AKP iktidarında son dönemde laikliğe aykırı atılan adımlara tepki gösterdi.

Nazlıaka Türkiye'nin laik bir cumhuriyet olduğunu hatırlatarak, "Hiçbir şey bizim; cumhuriyetimize, cumhuriyetin temel ilke ve değerlerine olan bağlılığımızı zedeleyemez. Bunlardan ödün vermeyeceğiz. Herkes haddini bilecek" dedi.

Partisinin yeni dönemde engelli yurtaşlar için yol haritasını anlatmak üzere Gölbaşı İlçe Başkanlığı'na ziyarette bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, burada açıklamalar yaptı.

"İKTİDARIN; CUMHURİYETE, ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİNE OLAN SALDIRILARINI GÖRÜYORUZ"

“Engelli hakları konusundaki duyarlılığı arttırmak ve aynı zamanda ufak bir takım katkılar sunacak şekilde bir süreç inşa etmek üzere saha çalışmamıza devam ediyoruz." diyen Nazlıaka, şöyle Büyük Taarruz'un 103'üncü yıl dönümünden bahsederek şöyle konuştu:

"Bu cumhuriyet çok zor kuruldu, bunu hepimiz biliyoruz. Çok büyük bedeller ödenildi. Bizler bugün bu ülkede barış içerisinde özgür bireyler olarak, eşit bireyler olarak yaşıyorsak bunu cumhuriyetimize borçluyuz ama mevcut iktidarın; cumhuriyete, Atatürk ilke ve devrimlerine olan saldırılarını da hepimiz biliyor görüyor ve her gün bunlardan en az birkaçı ile mücadele etmek durumunda kalıyoruz."

CHP'li Aylin Nazlıaka Gölbaşı İlçe Başkanlığı'nda

İktidarın kadınlara pozitif ayrımcılık gibi söylemlerle kadın haklarını kısıtlayan ve tecrit politikasına varan bir bakış açısıyla davranarak ülkeyi Talibanlaştırma yolunda adımlar attığını söyleyen Nazlıaka, Taliban’ın Afganistan’da iktidar olduktan sonra yaptıklarına değinerek şunları söyledi: