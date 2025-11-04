Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için yapılan basın açıklamasında gözaltına alınan gazeteciler beraat etti

Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için yapılan basın açıklamasında gözaltına alınan gazeteciler beraat etti
Yayınlanma:
Suriye'nin kuzeyinde bir operasyonda ölen Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'le ilgili bir basın açıklamasını takip ederken gözaltına alınan ve “örgüt propagandası” ile “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmama” suçlamalarıyla dava açılan gazeteciler hakkında beraat kararı verildi.

nazim-dastan-cihan-bilgin.jpeg

Suriye’nin kuzeyinde hayatını kaybeden Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için düzenlenen basın açıklamasını takip ederken gözaltına alınan gazeteciler hakkında açılan davada beraat kararı verildi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, gazetecilerin de aralarında bulunduğu 9 kişi, “örgüt propagandası” ve “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmama” suçlamalarından beraat etti.

Olay, DİSK Basın-İş’in de aralarında bulunduğu basın meslek örgütlerinin çağrısıyla düzenlenen bir basın açıklamasında meydana gelmişti. Gazeteciler, Suriye’deki gelişmeleri takip ederken yaşamını yitiren Daştan ve Bilgin için yapılan açıklamayı izledikleri sırada polisin müdahalesiyle gözaltına alınmıştı.

Toplam 14 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Aralarında gazeteciler Gülistan Dursun, Pınar Gayıp, Serpil Ünal, Hayri Tunç, Enes Sezgin ve Osman Akın’ın da bulunduğu 9 kişi ise, Daştan ve Bilgin’in fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşıdıkları gerekçesiyle “örgüt propagandası” suçlamasıyla 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

Haklarında dava açılan Can Papila, Haci Ugis ve İmam Şenol ile birlikte yargılanan sanıklar, bugün görülen duruşmada tüm suçlamalardan beraat etti.

Mahkeme heyeti, eylemin suç unsuru taşımadığına ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

Kaynak:ANKA

