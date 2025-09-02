"Namaza gidiyorum" dedi sazlıkta cesedi bulundu
Erzurum'un Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi'nde dün akşam yaşanan olayda, evinden "Namaza gidiyorum" diyerek çıkan Sabri Bilmez geri dönmedi. Yakınlarının ihbarıyla arama başlatan ekipler, mahalleye yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki sazlıkta insan sesi geldiği bilgisini aldı. AFAD dalgıçlarının yaptığı aramada Bilmez'in cesedi sudan çıkarıldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Otomotiv firması sahibi Abdurrahman Kırmızıgöz, "Mescitte yatsı namazını kılıyordum. Bir ses duydum. Bizim yan tarafta su var, ördekler falan yüzüyor. Onların sesi zannettim. Pencereyi açıp baktığımda insan sesi olduğunu anladım. Bekçiyle sağa sola baktık, kimseyi göremedik. Sonra ses kesildi. İhbarda bulunduk, polisler gelip cesedi buldu" dedi.