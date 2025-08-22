Naci İnci'nin ardından... "Nasıl bilirdiniz" sorusuna 6,5 milyon yanıt geldi

Boğaziçi Üniversitesi'nde Naci İnci dönemi sona erdi. Sosyal medyada İnci hakkında paylaşılanlar derlendi.

Sembolik seçimde akademisyenlerin yaklaşık yüzde 95’i tarafından ret oyu alan ancak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021’de Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Naci İnci’nin görev süresi 19 Ağustos itibarıyla sona erdi.

Veriler Ne Diyor'un haberine göre, en popüler 100 tweet’in tamamı, en çok retweet edilen 100 paylaşımın ise 97’si olumsuz eleştiri ve haberlerden oluştu.

Sembolik bir seçimde akademisyenlerin yaklaşık yüzde 95’i tarafından ret oyu alan İnci, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2021’de Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atandı.

Göreve atanması, üniversite topluluğunun büyük kısmı tarafından kabul görmedi ve akademisyenler, öğrenciler ile mezunlar, İnci’nin yönetim tarzına ve kayyum atamalarına karşı protestolarını sürdürdü.

6,5 MİLYON YANIT GELDİ

İnci döneminde çok sayıda öğretim üyesi görevden uzaklaştırıldı ve mobbing iddiaları gündeme geldi. En sembolik örneklerden biri, öğretim üyesi Can Candan’ın görevden alınması oldu. Candan, iki kez mahkeme kararıyla göreve iade edilmesine rağmen üçüncü kez işine son verildi.

İnci’nin rektörlüğü yalnızca kampüste değil, sosyal medyada da yoğun tartışmalara yol açtı. X platformunda “Naci İnci” ifadesi geçen binlerce paylaşım arasında 2 bin 801’i incelendi; toplamda 219 bin 305 beğeni ve 31 bin 189 retweet aldı. Bu paylaşımların toplam görüntülenme sayısı 6,5 milyonu geçti.

En çok beğeni ve retweet alan paylaşımlar, İnci’nin rektörlük pozisyonuna eleştirel yaklaşan Prof. Dr. Cem Say ve Prof. Dr. Tuna Tuğcu’ya ait oldu. Say’ın dört paylaşımı toplam 67 bin beğeni alırken, Tuğcu’nun 91 tweet’i 1 milyon 45 binin üzerinde görüntülenmeye ulaştı.

(PROF. DR. CEM SAY)

(PROF. DR. TUNA TUĞCU)

Sosyal medyada en çok kullanılan ifadeler arasında “can”, “candan” ve “kabuletmiyoruzvazgeçmiyoruz” yer aldı. Bu, hem görevden alınan Can Candan’a destek hem de İnci dönemine karşı yürütülen direnişi yansıtıyor.

Prof. Dr. Tuna Tuğcu, dijital alanın Boğaziçi direnişini kampüslerin ötesine taşıdığını ve sosyal medya paylaşımlarının akademik özgürlük ile özerkliğin görünür hale gelmesini sağladığını vurguladı. Tuğcu, “Sosyal medya paylaşımları havuz medyasının yalanlarını ortaya koydu ve akademik özerkliğin önemini gösterdi” dedi.

Naci İnci’nin dört yıllık rektörlük dönemi, yalnızca Boğaziçi Üniversitesinde değil, Türkiye’nin akademik ve dijital hafızasında da önemli bir kırılma olarak kayda geçti.