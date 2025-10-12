Naci Görür uyardı: Bölge geriliyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 06.40'da, merkez üssü Muğla'nın Köyceğiz ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla sabaha karşı sallandı! AFAD açıkladı

Yerin 12.04 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.

NACİ GÖRÜR: BATI ANADOLU K–S YÖNÜNDE GERİLMEKTEDİR

Dr. Naci Görür, Muğla depreminin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Arıcılar – Ula (Muğla) bölgesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem, Muğla Fay Zonu’nun kara içi devamında ve KB-GD yönlü isimsiz bir fayın kesim noktasında gerçekleşti. Fay, düşey atımlı bir faydır. Batı Anadolu K–S yönünde gerilmektedir."