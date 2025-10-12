Muğla sabaha karşı sallandı! AFAD açıkladı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 06.40 sıralarında deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada meydana gelen sarsıntının büyüklüğünün 4.1 olduğu belirtildi.
MUĞLA'DA KORKUTAN DEPREM!
Yerin 12.04 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
- Büyüklük:4.1 (Ml)
- Yer:Köyceğiz (Muğla)
- Tarih:2025-10-12
- Saat:06:40:58 TSİ
- Enlem:37.09194 N
- Boylam:28.58472 E
- Derinlik:12.04 km
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 12, 2025
Büyüklük:4.1 (Ml)
Yer:Köyceğiz (Muğla)
Tarih:2025-10-12
Saat:06:40:58 TSİ
Enlem:37.09194 N
Boylam:28.58472 E
Derinlik:12.04 km
Detay:https://t.co/UtH5KCYvOS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
YAYLASÖĞÜT'TE 4.1'LİK DEPREM
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise Muğla'nın Yaylasöğüt mevkisinde 4.1 büyüklüğünde bir depremin olduğu belirtildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 12, 2025
YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) https://t.co/JELAZt97L3
12.10.2025, 06:40:58 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 9.3 km#Kandilli