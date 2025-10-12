Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 06.40 sıralarında deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada meydana gelen sarsıntının büyüklüğünün 4.1 olduğu belirtildi.

MUĞLA'DA KORKUTAN DEPREM!

Yerin 12.04 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

Büyüklük:4.1 (Ml)

Yer:Köyceğiz (Muğla)

Tarih:2025-10-12

Saat:06:40:58 TSİ

Enlem:37.09194 N

Boylam:28.58472 E

Derinlik:12.04 km

YAYLASÖĞÜT'TE 4.1'LİK DEPREM

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise Muğla'nın Yaylasöğüt mevkisinde 4.1 büyüklüğünde bir depremin olduğu belirtildi.