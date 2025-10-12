Muğla sabaha karşı sallandı! AFAD açıkladı

Muğla sabaha karşı sallandı! AFAD açıkladı
Yayınlanma:
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sabaha karşı saat 06.40 sıralarında deprem meydana geldi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 06.40 sıralarında deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada meydana gelen sarsıntının büyüklüğünün 4.1 olduğu belirtildi.

Kütahya'daki depremin ardından uzmanından uykuları kaçıracak açıklama: Kuzeye doğru geliyorKütahya'daki depremin ardından uzmanından uykuları kaçıracak açıklama: Kuzeye doğru geliyor

MUĞLA'DA KORKUTAN DEPREM!

Yerin 12.04 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

  • Büyüklük:4.1 (Ml)
  • Yer:Köyceğiz (Muğla)
  • Tarih:2025-10-12
  • Saat:06:40:58 TSİ
  • Enlem:37.09194 N
  • Boylam:28.58472 E
  • Derinlik:12.04 km

YAYLASÖĞÜT'TE 4.1'LİK DEPREM

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise Muğla'nın Yaylasöğüt mevkisinde 4.1 büyüklüğünde bir depremin olduğu belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Türkiye
Son dakika | Erdoğan Gazze Zirvesi'ne katılacak
Son dakika | Erdoğan Gazze Zirvesi'ne katılacak
Onlarca şirket, milyonlarca dolar! A’dan Z’ye ‘altın vuruş’
Onlarca şirket, milyonlarca dolar! A’dan Z’ye ‘altın vuruş’
DEM bunu ilk defa açıkladı: Öcalan ilk mektubu Demirtaş'a göndermiş
DEM bunu ilk defa açıkladı: Öcalan ilk mektubu Demirtaş'a göndermiş