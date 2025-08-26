Müstakil evin çatısı çöktü: Anne ve kızı son anda kurtuldu
Malatya'da tek katlı müstakil evin çatısı çöktü. Evde bulunan anne ve kızı son anda kurtuldu.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde tek katlı evin çatısında göçük meydana gelirken anne ve kızı son anda kurtuldu.
Saat 22.00 sıralarında Sarıcıoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tek katlı müstakil bir evin çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle gürültüyle çöktü.
ANNE VE KIZI SON ANDA KURTULDU
Olay sırasında evde bulunan anne ve kızı, gürültüyü fark edince hızla kendilerini dışarı attı. Anne ve kızı gürültüyü önceden duyup dışarı çıkarak olaydan yara almadan kurtuldu.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
OLAYDA YARALANAN KİMSE OLMADI
Yapılan kontrollerde çatı göçüğü altında kalan kimsenin olmadığı anlaşıldı.
Paniğe neden olan olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.