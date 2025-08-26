Müstakil evin çatısı çöktü: Anne ve kızı son anda kurtuldu

Yayınlanma:
Malatya'da tek katlı müstakil evin çatısı çöktü. Evde bulunan anne ve kızı son anda kurtuldu.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde tek katlı evin çatısında göçük meydana gelirken anne ve kızı son anda kurtuldu.

Saat 22.00 sıralarında Sarıcıoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tek katlı müstakil bir evin çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle gürültüyle çöktü.

malatyada-evin-catisi-coktu-anne-ve-ki-882995-262319-002.jpg

ANNE VE KIZI SON ANDA KURTULDU

Olay sırasında evde bulunan anne ve kızı, gürültüyü fark edince hızla kendilerini dışarı attı. Anne ve kızı gürültüyü önceden duyup dışarı çıkarak olaydan yara almadan kurtuldu.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

malatyada-evin-catisi-coktu-anne-ve-ki-882993-262319-1-002.jpg

OLAYDA YARALANAN KİMSE OLMADI

Yapılan kontrollerde çatı göçüğü altında kalan kimsenin olmadığı anlaşıldı.

Paniğe neden olan olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Türkiye
Daha önce yaraladığı eşi bu kez öldürdü!
Daha önce yaraladığı eşi bu kez öldürdü!
Minibüs şoförü silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Minibüs şoförü silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Hastanede haksız kazanç skandalı: 'Hiç mi bağış yapmadınız?'
Hastanede haksız kazanç skandalı: 'Hiç mi bağış yapmadınız?'