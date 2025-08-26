Muş'ta minibüs şarampole devrildi: 1'i ağır 10 yaralı

Muş'ta minibüs şarampole devrildi: 1'i ağır 10 yaralı
Yayınlanma:
Muş'un Bulanık ilçesinde Malazgirt-Bulanık kara yolunda minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Muş’un Bulanık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir minibüs kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza, Malazgirt-Bulanık kara yolunda 49 AJ 1163 plakalı minibüsün sürücüsünün henüz belirlenememesi nedeniyle oluştu. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine ihbar verilen kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1'İ AĞIR 10 YARALI

Kazazedeler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bulanık ve Malazgirt’teki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer 9 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve polis ekipleri, yol güvenliğini sağlamak için bölgede önlemler aldı. Minibüsün devrilme nedeni ise yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Türkiye
CHP'li Emir'den Meclis önünde açıklama
CHP'li Emir'den Meclis önünde açıklama
Özel'den Atayman'a ziyaret: Savcı iftira atmasını istedi
Özel'den Atayman'a ziyaret: Savcı iftira atmasını istedi
16 yaşındaki İsmail suya balıklama atladı! İki haftalık yaşam mücadelesini kaybetti
16 yaşındaki İsmail suya balıklama atladı! İki haftalık yaşam mücadelesini kaybetti