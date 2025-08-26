Muş'ta minibüs şarampole devrildi: 1'i ağır 10 yaralı

Muş’un Bulanık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir minibüs kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza, Malazgirt-Bulanık kara yolunda 49 AJ 1163 plakalı minibüsün sürücüsünün henüz belirlenememesi nedeniyle oluştu. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine ihbar verilen kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1'İ AĞIR 10 YARALI

Kazazedeler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bulanık ve Malazgirt’teki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer 9 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve polis ekipleri, yol güvenliğini sağlamak için bölgede önlemler aldı. Minibüsün devrilme nedeni ise yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacak.