Müsavat Dervişoğlu: Bir toplum bu kadar gerginliği uzun süre taşıyamaz

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin genel merkezinde yaptığı basın toplantısında, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. İktidarın son dönemdeki uygulamalarının demokratik ilkelere zarar verdiğini savunan Dervişoğlu, “Siyaset yapmak anayasal bir haktır, bu hakkın gasp edilmesi anayasal bir suçtur. Devlet gücünü kullanarak siyaseti dizayn etmeye kalkmak Türkiye’ye yapılacak en büyük kötülüktür” ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Siyaset yapmak bir anayasal haktır. Bu hakkın gaspı da anayasal bir suçtur. İktidarın son dönemde attığı adımlar, özellikle CHP ile ilgili süreçler tansiyonu yükseltmektedir. Bunun vereceği zararların boyutu tahmin edilemez seviyelere ulaşabilir. İktidarı, gerginliği yatıştıracak bir söyleme davet ediyoruz. Milletimiz arasına nifak sokabilecek, yeni hasarlara neden olabilecek bu tansiyonu düşürmek, Türkiye'yi yönettiğini zannedenlerin görevidir. Devlet gücünü kullanarak siyaseti dizayn etmeye kalkmak Türkiye'ye yapılacak en büyük kötülüktür. Bir toplum bu kadar gerginliği uzun süre taşıyamaz. Biz her zaman olduğu gibi hukuku, demokrasiyi savunuyoruz. Umarım Türkiye'nin içinde bulunduğu tansiyon aşağı doğru çekilir."