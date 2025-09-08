CHP’de tarihe geçecek kare! Kayyuma karşı böyle barikat kurdular

Yayınlanma:
Kayyum Gürsel Tekin'in yolunu açmak için gazlı müdahale ile boşaltılan CHP il binasından tarihe geçecek kare geldi. CHP'li isimler kayyuma karşı makam katında barikat kurdu o barikat içerden görülendi.

CHP İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, polis ablukasının arasında açıklama yaptı. Bina etrafındaki CHP'ilerden tepki görürken bir süre aracında bekledi.

Polisin bina içine girerek yaptığı gazlı müdahale ile yolunu açtığı Gürsel Tekin, saat 14.45 sıralarında polis koruması eşliğinde İstanbul İl Binası'na girdi.

Burada da kısa bir açıklama yapan Gürsel Tekin, şöyle konuştu:

-Biz CHP'nin tüzüğüne uygun olarak geldik buraya. Bu sorunları kardeşlerimizle hep beraber çözeceğiz. Öfkeli durumun CHP'den kaynaklanmadığını biliyorum.

KAYYUMA KARŞI BÖYLE BARİKAT KURDULAR

Halk TV'ye bağlanan CHP'li Suat Özçağdaş, polisin il binasına girdiğini ve biber gazı ile tüm katlara müdahalede bulunduğunu bildirdi. Özçağdaş, gaz sıkılırken kayyum Gürsel Tekin'in polisin arkasında ilerlediğini ifade ederken "Binanın 3. katında bütün vekiller burada çarpışa çarpışa çekildi" dedi.

CHP'li isimlerin makam odasına kadar çekilerek girişi kapattığı ifade edilirken binadaki CHP’lilerin polis eliyle dışarı çıkarılması sonrası elinde mahkeme kararı ile ilerleyen Gürsel Tekin'in odaya girişini engellemek için mücadele veren CHP’lilerin makam katında barikat kurdukları öğrenildi.

CHP’DE TARİHE GEÇECEK KARE!

Makam katında kurulan barikatın fotoğrafı çekildi. İşte o kare:

chpde-tarihe-gececek-kare-kayyuma-karsi-boyle-barikat-kurdular.jpg

whatsapp-gorsel-2025-09-08-saat-15-05-44-81450c84.jpg

whatsapp-gorsel-2025-09-08-saat-15-15-48-1653aed9.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

