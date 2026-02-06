Murat Övüç hakkında 3 yıla kadar hapis talebi!

Tutuklanan sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. Hazırlanan iddianamede "kadınsı hareketler sergileyen ve kendisini gay olarak tanımlayan şüpheli" ifadelerine yer verildi.