Murat Övüç hakkında 3 yıla kadar hapis talebi!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Tutuklanan sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. Hazırlanan iddianamede "kadınsı hareketler sergileyen ve kendisini gay olarak tanımlayan şüpheli" ifadelerine yer verildi.
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, başörtülü videosunun ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Övüç'ün tutukluluğunun 46’ncı gününde iddianame hazırlandı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın asliye ceza mahkemesine gönderdiği iddianamede, soruşturmanın 'Bee Haber' isimli hesaptan şüphelinin başörtüsü takmış şekildeki videosunun 'başörtüsü takan Murat Övüç, parmağındaki pırlanta yüzüğü adeta kameranın içine soktu' şeklinde paylaşılması nedeniyle başlatıldığı belirtildi.
1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Övüç için iddianamede şu ifadelere yer verildi:
- "Şüphelinin sosyal medya platformunda yayınlanan programda 'Ben gay'im' ifadelerini kullandığının görüldüğü,
- Şüphelinin herkese açık şekilde yapmış olduğu paylaşımlarında sergilediği beden dili, mimik, jest, giyim, hareketler, konuşma şekli ve sesini kullanma ve hitap tarzının toplumda yaygın olarak kabul gören erkek davranış kalıbının dışında kadınsı davranış biçimlerinde hareket ettiğinin de gözlemlendiği,
- Kadınsı hareketler sergileyen ve kendisini gay olarak tanımlayan şüphelinin İslam dininin önemli vecibelerinden biri olan başörtüsü ile alay ettiği,
- Şüphelinin tanınan bir kişi olması nedeni ile paylaşımın geniş kitlelere ulaşarak toplumsal barışı zedeleme ve kamu düzenini bozma bakımından açık ve yakın tehlike oluşturduğu,
- Şüphelinin paylaştığı videodaki eyleminin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği,
- Başörtüsü ile sosyal medya platformunda alay ettiği ve başörtüsü kullanan kesime yönelik halkın diğer kesimini alenen tahrik etmek sureti ile üzerine atılı suçu işlediği anlaşıldığından, şüphelinin üzerine atılı müsnet suçtan eylemine uyan yukarıda yazılı sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur."
Savcılık, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan Övüç'ün 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini talep etti.