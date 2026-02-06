Erzincan'daki depremin ardından Naci Görür'den yürekleri ağza getiren açıklama!

Erzincan’ın Kemah ilçesinde, bugün saat 14.16’da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Kemah olan depremin yerin 4,52 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Depremin enlem ve boylam koordinatları ise 39.70694 N, 38.84639 E olarak paylaşıldı.

Erzincan'da 4.9 büyüklüğünde deprem

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ!

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Erzincan ilimizin Kemah ilçesinde saat 14.16’da meydana gelen ve Tunceli, Gümüşhane, Elazığ, Bayburt illerimizde de hissedilen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.

KANDİLLİ DEPREMİ 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE ÖLÇTÜ!

Kandilli Rasathanesi ise, Erzincan’da meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıklarken depremin yerin 3,7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

NACİ GÖRÜR KORKUTAN BİR AÇIKLAMA YAPTI!

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Erzincan’da yaşanan depremin ardından yürekleri ağza getiren bir açıklamada bulundu. Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremin kritik bir noktada meydana geldiğini belirterek “Kemah-Hakbilir. Erzincan’da 5,0 deprem. Karaca Fayı kolları arasında. Deprem kritik yerde.” ifadelerini kullandı.

“DEPREM BEKLİYORUZ”

Sözlerinin devamında, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın Yedisu zonunda deprem beklendiğini söyleyen Görür, “KAF’ın 7 Su segmanında deprem bekliyoruz. Bu deprem o segmana yakın” açıklamasında bulundu.