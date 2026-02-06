Erzincan'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan’ın Kemah ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 6 Şubat 2026 Perşembe günü saat 14:16:13’te kaydedildiği bildirildi.

Sarsıntının merkez üssü Kemah olarak belirlenirken, yerin 4,52 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi. Depremin enlem ve boylam koordinatları ise 39.70694 N, 38.84639 E olarak paylaşıldı.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

AFAD'ın yaptığı açıklamada, "Erzincan ilimizin Kemah ilçesinde saat 14.16’da meydana gelen ve Tunceli, Gümüşhane, Elazığ, Bayburt illerimizde de hissedilen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" sözlerine yer verildi.

KANDİLLİ '5 BÜYÜKLÜĞÜNDE' DEDİ

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 3.7 olarak açıklandı.

Uzmanlar bölgede yaşayan vatandaşların tedbirli olmasını ve olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli davranmasını öneriyor.