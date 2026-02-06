Takip ettikleri sürücüye küfürler savurup yumruk attılar! Magandalar kamerada

İstanbul Kağıthane'de önünü kestikleri motosiklet sürücüye küfür edip yumruk atan iki kişi tutuklandı. Trafik magandaların saldırıları saniye saniye kameraya yansıdı.

Kağıthane'de önünü kesitkleri motosiklet sürücü Mustafa S.'yi tekme ve yumrukla darbeden iki kişi, çıkarıldıkları mahkmece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MOTOSİKLETLİNİN ÖNÜNÜ KESİP DARBETTİLER

7 Ocak Çarşamba günü akşam saatlerinde Gürsel Mahallesi'nde motosikletiyle ilerleyen Mustafa S. ile başka bir motosiklette bulunan 2 kişi arasında tartışma çıktı.

Bir süre daha ilerleyen motosikletli 2 kişi, kırmızı ışık yandığı sırada Mustafa S.’ye saldırdı. Saldırı anı kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

130 binlik ilçeye kalaşnikoflu saldırı için gelmişler! Motosikletli saldırganlar yakalandı130 binlik ilçeye kalaşnikoflu saldırı için gelmişler! Motosikletli saldırganlar yakalandı

"1 SAATTİR PEŞİNDEN GELİYORUZ"

Kask kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 kişinin önünü kesitiği 21 yaşındaki Mustafa S.'ye küfürler savurup darbettiği görüldü.

Kavganın ardından Mustafa S., "Erkeksen karakola gel" diyerek tepki gösterdiği saldırganlardan şikayetçi oldu. Çevredeki sürücülerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekiplerince saldırganlar Mehmet Şirin O. ile Yasin Ç. gözaltına alındı.

SALDIRGANLARIN 7 ADET SUÇ KAYDI ÇIKTI

Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan Mehmet Şirin O. ve Yasin Sinan Ç., 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan saldırganların, 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Kasten yaralama', 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ten toplam 7 suç kaydı olduğu öğrenildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

