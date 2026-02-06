130 binlik ilçeye kalaşnikoflu saldırı için gelmişler! Motosikletli saldırganlar yakalandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde, suç örgütü adına silahlı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 Şubat’ta kente geldikleri belirlenen şüphelilerin, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin takibi sonucu yakalandıkları bildirildi.

ELE GEÇİRİLEN CEPHANELİK DİKKAT ÇEKTİ

Ordu'nun Ünye ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirilen mühimmatlar, planlanan eylemi gözler önüne serdi. Yapılan aramalarda; 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet el bombası, 1 adet tabanca ve bu silahlara ait 32 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin eylem sonrası kaçış planı için hazırladıkları değerlendirilen bir motosiklet, 2 motosiklet kaskı ve 2 adet yağmurluk da operasyon kapsamında muhafaza altına alındı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonun detaylarına göre, emniyet birimleri şüphelilerin silahlı eylem hazırlığı yapmak amacıyla bölgeye geldiği istihbaratı üzerine harekete geçti. Ünye ilçesinde düzenlenen baskında, şahısların saklandığı barakanın sahibi de "yardım ve yataklık" şüphesiyle gözaltına alınanlar arasındaydı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen toplam 4 kişiden; eylemi gerçekleştirmek üzere kente geldiği değerlendirilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baraka sahibi ile birlikte diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA