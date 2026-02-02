Malta'daki bir mekanda yaptığı paylaşım nedeniyle insanları yasa dışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla yargılanan fenomen Kerimcan Durmaz'a 1 yıl 8 ay hapis ve 250 bin TL adli para cezası ve yurt dışı çıkış yasağı verildi.

KERİMCAN DURMAZ'A HAPİS CEZASI

Sosyal medya ünlüsü Kerimcan Durmaz, Malta'da bir mekanda paylaştığı görüntü ile yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla yargılandığı davada 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre; Durmaz'a hapis cezasının yanında 250 bin TL adli para cezası ve yurt dışı yasağı da verildi.

1 AYDAN FAZLA SÜRE HAPİS YATMIŞTI

Fenomen Kerimcan Durmaz, aynı soruşturma kapsamında geçtiğimiz yıl Ocak ayında tutuklanmıştı.

8 Ocak 2025'te 'Yasa dışı bahse teşvik' iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz 20 Şubat'ta tahliye edilmişti.