Kerimcan Durmaz'a hapis cezası
Son dakika... İnsanları yasa dışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla yargılanan Kerimcan Durmaz'a 1 yıl 8 ay hapis, 250 bin TL adli para cezası ve yurt dışı çıkış yasağı verildi.

Malta'daki bir mekanda yaptığı paylaşım nedeniyle insanları yasa dışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla yargılanan fenomen Kerimcan Durmaz'a 1 yıl 8 ay hapis ve 250 bin TL adli para cezası ve yurt dışı çıkış yasağı verildi.

Sosyal medya ünlüsü Kerimcan Durmaz, Malta'da bir mekanda paylaştığı görüntü ile yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla yargılandığı davada 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre; Durmaz'a hapis cezasının yanında 250 bin TL adli para cezası ve yurt dışı yasağı da verildi.

Sosyal medya ünlüsü Kerim Can Durmaz

1 AYDAN FAZLA SÜRE HAPİS YATMIŞTI

Fenomen Kerimcan Durmaz, aynı soruşturma kapsamında geçtiğimiz yıl Ocak ayında tutuklanmıştı.

8 Ocak 2025'te 'Yasa dışı bahse teşvik' iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz 20 Şubat'ta tahliye edilmişti.

