Ümit Karan itirafçı oldu

Yayınlanma:
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski futbolcu Ümit Karan'ın itirafçı olmak için savcılığa başvurduğu belirtildi.

Ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan'ın itirafçı olmak için savcılığa başvurduğu öğrenildi.
Karan, 2 hafta önce gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.
Karan'ın kan ve idrarında yapılan incelemelerde uyuşturucu kullandığı da tespit edilmişti.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına çıkmak isterken gözaltına alınıp tutuklanan Ümit Karan'ın Sabah'taki habere göre savcılığa dilekçe verdiği belirtildi.

"BİLDİKLERİMİ ANLATMAK İSTİYORUM"

Ümit Karan'ın, "Bildiklerimi anlatmak istiyorum" diyerek savcılığa itirafçı olmak için dilekçe verdiği bildirildi.
Karan'ın önümüzdeki günlerde uyuşturucu trafiği ile ilgili tekrar ifadesinin alınacağı öğrenildi.

21 YAŞINDAKİ Ş.N. SUÇLAMIŞTI

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret" suçundan tutuklanan Ümit Karan'la ilgili Ş.N (23) isimli genç bir kız verdiği ifadede, Karan ile 7 ay önce görüştüklerini ve yaklaşık 3 kez uyuşturucu madde kullandıklarını ileri sürmüştü.
Ş.N., "Ümit Karan'a asla uyuşturucu madde getirmedim. Ümit Karan, kendisi uyuşturucu madde getirip bana ikram etti. Bunun karşılığında herhangi bir ücret ödemedim. Ümit Karan ile yaşadıklarımdan dolayı pişmanım. Kendisi neden beni kullandı bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Ümit Karan ise ilk ifadesinde uyuşturucu kullanma ve uyuşturucu madde temin etme suçlamalarını kabul etmemiş, "Ben geçmişte yurt dışında ne olduğunu bilmediğim bir şey kullandım. Kimseye uyuşturucu vermedim" demişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

