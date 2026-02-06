Bursa Adliyesi'ndeki kanlı baskının yeni görüntüleri: Silahı "tekerlekli sandalyeye" gizlemiş

Yayınlanma:
Bursa Adliyesi'nde 2 yıl önce duruşma sırasında tutuklu sanıklar Mertcan Akça (26) ile babası Köksal Akça'yı (54) öldüren, 2 jandarma personelinden birini şehit edip, birini ise ağır yaralayan Kemal Ergün’ün (52), oğlu Tolga Ergün (21) ile birlikte adliye binasına gelişine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Bursa Adliyesi’nde 13 Aralık 2024’te gerçekleşen, iki sanığın öldüğü ve bir jandarma personelinin şehit olduğu saldırıya dair detaylar gün yüzüne çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan yeni görüntüler, saldırgan Kemal Ergün’ün adliye binasındaki güvenlik prosedürlerini nasıl suistimal ettiğini gözler önüne serdi.

TEKERLEKLİ SANDALYEDEKİ DÜZENEK

Saldırgan Kemal Ergün, ifadesinde tabancayı adliye binasına sokmak için tasarladığı yöntemi ayrıntılarıyla anlattı. Ergün, 2023 yılındaki bir eğlence mekanı çatışmasında felç kalan oğlu Tolga Ergün’ün tekerlekli sandalyesini bir taşıma aracına dönüştürdü. Sandalyenin alt kısmında bulunan tuvalet bölmesine önce yedek bezler yerleştiren saldırgan, silahı bu bezlerin üzerine koyduktan sonra metal sesini kesmek amacıyla üzerini yatak koruyucu örtüyle kapattı.

adliyede-2-sanigi-oldurup-jandarmayi-se-1153355-342491.jpg

X-RAY CİHAZINI ATLATMA ANI

Güvenlik kamerası kayıtlarında, Kemal Ergün’ün oğlu Tolga Ergün’ü tekerlekli sandalyeyle adliye girişine getirdiği görülüyor. Görüntülerde dikkat çeken en kritik an ise Ergün’ün, engelli oğlunu tekerlekli sandalyeyle birlikte X-Ray cihazının yanındaki boşluktan, herhangi bir aramaya tabi tutulmadan binaya soktuğu anlar oldu. Bu yöntemle silahı duruşma salonuna kadar taşımayı başaran saldırganın, mahkeme başladığında sandalye altındaki bölmeden silahı alarak ateş açtığı belirlendi.

adliyede-2-sanigi-oldurup-jandarmayi-se-1153350-342491.jpg

DURUŞMA SALONUNDA YAŞANAN DEHŞET

Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma sırasında yaşanan saldırıda, yaklaşık 30 kişinin bulunduğu salonda büyük bir panik yaşandı. Kemal Ergün, tutuklu sanıklar Mertcan Akça ve babası Köksal Akça’ya yönelik 7-8 el ateş ederek her ikisinin de ölümüne neden oldu. Bu sırada görevleri başında bulunan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşerken, bir diğer jandarma personeli Uğur Bulut ise saldırıdan yaralı olarak kurtuldu.

adliyede-2-sanigi-oldurup-jandarmayi-se-1153356-342491.jpg

MAHKEMENİN KARARI VE TAHRİK İNDİRİMİ

Bursa 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında Kemal Ergün, şehit jandarma personeline yönelik eylemi nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca öldürmeye teşebbüs suçundan 19 yıl hapis cezası alan Ergün’ün, Mertcan ve Köksal Akça’ya yönelik eylemlerinde ise "haksız tahrik indirimi" uygulandı ve bu suçtan toplam 46 yıl hapis cezası verildi. Davanın diğer 5 sanığı hakkında ise beraat kararı çıktı.

Bursa Adliyesi'ndeki saldırıyı kurusıkıdan çevirdiği silah ile yapmışBursa Adliyesi'ndeki saldırıyı kurusıkıdan çevirdiği silah ile yapmış

KARARA İTİRAZ

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailesinin avukatı Tuncay İlçim, mahkemenin beraat kararlarına sert tepki gösterdi. Silahın adliyeye sokulmasında diğer sanıkların da rolü olduğunu ve kamera görüntülerinin bu iş birliğini desteklediğini savunan İlçim, kararın hatalı olduğunu belirterek davayı üst mahkemeye taşıyacaklarını duyurdu.

