Murat Kurum'un 'küllerinden doğdu' dediği Hatay'ı sel aldı
Yayınlanma:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, bu ay içerisinde, "Küllerinden doğan Hatay’ımız yeniden göz kamaştırıyor" ifadeleri ile paylaştığı Atatürk Caddesi sular altında kaldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 13 Ekim tarihinde Hatay'da Atatürk Caddesi'nde inşa edilen binaları X hesabından paylaştı.
Kurum paylaşımına, "Küllerinden doğan Hatay’ımız yeniden göz kamaştırıyor" notunu düştü.
KURUM'UN CADDESİ SULAR ALTINDA
Murat Kurum’un “Yeniden Doğan Hatay” paylaşımında yer alan Atatürk Caddesi, sular altında kaldı. Hatay'da yayım yapan Antakya gazetesinin aktardığına göre yurttaşlar, "Eğer bu küllerinden doğan halimizse, vay halimize” ifadeleri ile tepkilerini dile getirdi.