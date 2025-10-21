Murat Kurum'un 'küllerinden doğdu' dediği Hatay'ı sel aldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 13 Ekim tarihinde Hatay'da Atatürk Caddesi'nde inşa edilen binaları X hesabından paylaştı.

Kurum paylaşımına, "Küllerinden doğan Hatay’ımız yeniden göz kamaştırıyor" notunu düştü.

KURUM'UN CADDESİ SULAR ALTINDA

Murat Kurum’un “Yeniden Doğan Hatay” paylaşımında yer alan Atatürk Caddesi, sular altında kaldı. Hatay'da yayım yapan Antakya gazetesinin aktardığına göre yurttaşlar, "Eğer bu küllerinden doğan halimizse, vay halimize” ifadeleri ile tepkilerini dile getirdi.