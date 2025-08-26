Muhittin Böcek'ten sağlık durumuna dair kritik açıklama: Geri dönüşü olmayan ihmalin kurbanı olmak istemiyorum

Yayınlanma:
Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sağlık durumuna ilişkin kritik bir açıklama yaptı. Cezaevinde günde 14 ilaç kullandığını belirten Böcek, "Geri dönüşü olmayan ihmalin kurbanı olmak istemiyorum" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan operasyon kapsamında 5 Temmuz'da tutuklanan Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sağlık durumundaki ciddiyete dikkat çekerek, "Geri dönüşü olmayan ihmalin kurbanı olmak istemiyorum" dedi.

Covid19 tedavisi gördüğü dönemde uzun süre yoğun bakımda kalan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 5 Temmuz'dan bu yana cezaevinde tutuluyor.

Bu süreçte pekçok kez hastaneye kaldırılan Böcek, cezaevinden gönderdiği mektupta sağlık durumuna dikkat çekti.

Günde 14 ilaç kullandığından bahseden Böcek, "Geri dönüşü olmayan ihmalin kurbanı olmak istemiyorum." dedi.

muhittin-bocek-hastaneye-kaldirildi-1752502830-9969.webp
Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek

"EV HAPSİNİ BİLE ÇOK GÖRÜYORLAR"

Sağlık durumuna rağmen cezaevinde tutulmasına tepki gösteren CHP'li Belediye Başkanı, "Ben terörist değilim, örgüt lideri hiç değilim. Bu yapılanlar bana değil beni seven, seçen, CHP'ye oy veren Antalya İttifakı'mızadır." ifadelerini kullandığı mektupta şunlara yer verdi:

"Sevgili hemşehrilerim, Sağlığımla ilgili günde 14 ilaç kullanıyorum. Geri dönüşü olmayan ihmalin kurbanı olmak istemiyorum. Ben 6 defa belediye başkanı seçilen tek kişiyim. Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi Antalya'da 1. sırada hayırseveriyim. Antalya'mda yaşayan tüm vatandaşlarımın huzuru, mutluluğu için gece gündüz çalıştım. Ömrümün yarısını Antalya'ma hizmet için adadım. Ben terörist değilim, örgüt lideri hiç değilim. Bu yapılanlar bana değil beni seven, seçen, CHP'ye oy veren Antalya İttifakı'mızadır. Bana sağlığımla ilgili ev hapsini bile çok görüyorlar. Ama unutulmasın ki adalet er ya da geç tecelli edecektir. Sevgiyle kalın, adaletle kalın, Cumhuriyetle, Atatürk'le kalın."

asd.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

