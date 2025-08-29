Muhittin Böcek'ten adalet mesajı: Er ya da geç yerini bulur

Muhittin Böcek'ten adalet mesajı: Er ya da geç yerini bulur
Yayınlanma:
Tutuklu Antalya Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek, cezaevinden yazdığı mektupta " "Adalet bazen gecikir, bazen sınanır ama er ya da geç yerini bulur" dedi.

Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, cezaevinden mektup gönderdi.

Aadaletin er ya da geç yerini bulacağından bahseden Böcek, hemşehrilerine sosyal medya hesabından şöyle seslendi:

"Kıymetli hemşehrilerim, Zor bir süreçten geçiyorum. Ama biliyorsunuz ki ben bu şehrin, bu güzel memleketimin insanlarına bir ömrümü adadım. Antalya'mın sokaklarına sevgimi, emeğimi, alın terimi bıraktım. Herkesin Başkanı oldum; ayrım yapmadan, yorulmadan, yılmadan.

Şimdi burada sessizlik var belki ama içimde bir köşede hiç sönmeyen bir umut ateşi de var. Ben o ateşi halkımdan, güzel yürekli insanlardan aldığım sevgiyle besliyorum. Çünkü biliyorum adalet bazen gecikir, bazen sınanır ama er ya da geç yerini bulur. En kısa zamanda yine sarılacağız, göz göze bakacağız, güleceğiz, memleketimiz için omuz omuza çalışacağız. Sizlerin varlığı, duaları, inancıyla bu daracık hücre bile bir memleket sofrası kadar geniş ve sıcacık oluyor. Sevgi ve hasretle..."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

