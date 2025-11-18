Mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 işçi can vermişti! Dava yeniden açıldı

Balıkesir’in Karesi ilçesinde bulunan mühimmat fabrikasında 24 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen ve 11 işçinin hayatını kaybettiği, 7 işçinin ise yaralandığı patlama hakkındaki dava, istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden açıldı.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesi kararını eksik inceleme, yetersiz bilirkişi raporu ve kusur zincirinin doğru kurulmamış olması gerekçeleriyle bozarken dosya, davanın baştan görüşülmeye başlanacağı Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Yerel mahkeme, yeniden yargılamanın ilk duruşmasını 27 Mart 2026 tarihine bırakırken söz konusu süreçte oluşturulacak 7 kişilik yeni bilirkişi heyetinin, patlamanın nedenini ve kusur ilişkisini tüm yönleriyle ortaya koyması bekleniyor.

DAVADA TUTUKLU SANIK KALMADI!

BirGün’den Aycan Karadağ’ın haberine göre, yapılan ilk yargılamada “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 11 yıl hapis cezası alan ve tutuklu bulunan sanıklar C.Y. ve S.B., dosyanın istinaftan dönmesinin ardından Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tensip kararıyla yurtdışına çıkış yasağı ve aylık imza şartıyla tahliye edildi. Sanıklar H.Y.A. ve M.B. hakkındaki adli kontrol tedbirleri ise sürüyor.

Mahkeme, yeni yargılama sürecinde ise; 1 kimya mühendisi, 1 makine mühendisi, 1 elektrik-elektronik mühendisi, 1 patlayıcı uzmanı ve 3 iş güvenliği uzmanından oluşan bilirkişi heyetinin dosyayı yeniden değerlendirmesine hükmetti.

Mühimmat fabrikasında 11 işçi yaşamını yitirmişti: Üst düzey isimler için harekete geçildi

SADECE BİR AİLENİN ŞİKAYETİ DEVAM EDİYOR!

Patlamada hayatını kaybeden 11 işçiden 10’unun ailesinin şikayetini geri çektiği dosyada, sadece Kimya Mühendisi Özlem Özçakır’ın ailesi adalet mücadelesini sürdürüyor. Aile, süreci Balıkesir Baro Başkanı Avukat Hakan Topaloğlu ile takip ediyor.

Topaloğlu, yargılamaya ilişkin yaptığı açıklamada bilirkişi raporunda yer alan kritik tespitleri hatırlatarak “Özlem tehlikeyi önceden tespit etti, defalarca yazılı ve sözlü uyarıda bulundu. Yönetim bu uyarıları dikkate alsaydı bugün 11 işçi hayatta olacaktı. Özlem görevini yaptı, korunmadı.” ifadelerini kullandı. Topaloğlu, sorumluların tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve gerçek kusur zincirinin belirlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

“ÜRETİM DURUR” KAYGISIYLA GÖRMEZDEN GELİNDİ!

Bilirkişi raporlarına göre, patlamanın yaşandığı üretim biriminde görev yapan Kimya Mühendisi Özçakır, patlayıcıların üretim alanında güvenli olmayan şekilde istiflendiğini, bu malzemelerin mutlaka güvenli depolara taşınması gerektiğini üst yönetime defalarca söyledi. Dosyada, bu uyarıların hiçbirine yanıt verilmediği ve üretimin “aksatılmaması” gerekçesiyle önlem alınmadığı ifade edilirken tanıklar da Özçakır’ın sürekli tehlikeye dikkat çektiğini fakat yöneticilerin “üretim durur” kaygısıyla bu çağrıları görmezden geldiğini belirtti.

Mühimmat fabrikasındaki patlama 11 kişiyi hayattan koparmıştı! Davada karar çıktı

Bilirkişi heyeti, patlamadan önce iş güvenliği düzeninde ciddi kırılmalar tespit ederken heyete göre iş güvenliği müdürü H.Y.A., riskleri tespit etme ve işvereni uyarma noktasında yetersiz kaldı.

Operasyon direktörü C.Y., açık tehlikeye rağmen üretimi durdurmadı ve patlayıcı malzemelerin üretim alanında depolanması, yönetmeliklere rağmen devam ettirildi. Söz konusu tespitler, istinaf mahkemesinin kararı bozma gerekçeleri arasında yer aldı.