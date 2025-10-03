Muharrem İnce'den fotoğraf eleştirisini kabul etmeyen Babacan'a geçmişiyle cevap

Muharrem İnce'den fotoğraf eleştirisini kabul etmeyen Babacan'a geçmişiyle cevap
Yayınlanma:
DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın "yüzde yüz iskonto" dediği fotoğraf eleştirisine Muharrem İnce'den çok sert bir yanıt geldi. İnce, Babacan'ın AKP hükümetlerindeki görev dönemine atıfta bulunarak, "Millet unutmuyor, hesap günü yaklaşıyor" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'te verdiği resepsiyon, siyasetin zirvesini bir araya getirdi. Geceye damga vuran anlardan biri ise Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AKP'den ayrılarak DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan ve yine AKP'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kuran AHmet Davuyoğlu ile uzun bir aradan sonra bir araya gelerek samimi bir fotoğraf vermesi oldu.

erdogan-babacan-davutoglu.jpg

"İSYANIMI ANLADIĞINIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu fotoğraf karesine ilk tepkilerden biri, CHP'li Muharrem İnce'den geldi. İnce, fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, seçim sürecindeki tutumuna atıfta bulundu ve "Bu fotoğrafa baktığınızda; seçim sürecindeki itirazlarımı, isyanımı, verdiğiniz oyların kimlere gittiğini anladığınızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

muharrem-ince.jpg

"SIFIR DEĞERİNDE HİÇBİR KIYMETİ YOK"

Muharrem İnce'nin bu yorumuna yanıt, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan Haberler.com'daki bir canlı yayında geldi. Babacan, İnce'nin sözlerini sert bir dille eleştirdi. Babacan, "Hiçbir kıymeti yok. Kendi tutarsızlıklarla dolu bir insanın bugün bu söylediğini, yarın tamamen başka şey söyleyebileceğinin de farkında olmamız lazım. Onun için hiçbir kıymeti yok. Yani yüzde yüz iskonto edip sıfır değerinde okuyabiliriz o açıklamayı" diyerek polemiği farklı bir boyuta taşıdı.

ali-babacan.jpg

"MİLLET UNUTMUYOR HESAP GÜNÜ YAKLAŞIYOR"

Babacan'ın "sıfır değerinde" sözlerine Muharrem İnce'nin yanıtı ise çok daha sert oldu. Sosyal medya hesabından, "Bebecan" hitabıyla başladığı bir açıklama yayımlayan İnce, Babacan'ı hedef alan ağır ifadeler kullandı. İnce, açıklamasında şu suçlamalarda bulundu:

"Bir önceki hükümetin başlattığı ekonomi programının başarısını kendi başarısıymış gibi satan, görevi boyunca dişe dokunur tek bir icraatı olmayan sadece idare-i maslahat yapan çapsız, Irak’a düşecek ilk bomba ile 8,5 milyar hesabımıza geçecek diyen nasipsiz, yıllarca Tayyip abisinin sözünden çıkmayan ama zayıfladığını düşündüğü anda ilk satan beceriksiz, siyaseten omurgasız, ahlaken müflis Bebecan dünkü fotoğrafla ilgili yorumumuza 'Hiçbir kıymeti yok. Yüzde yüz iskonto edip sıfır değerinde okuyabiliriz o açıklamayı' demiş. Az kaldı millet seni de o fotoğraf karesindekileri de yüzde yüz iskonto edip sıfırlayacak! Ben gemiyi terk ettim hesap vermem diye düşünme, kamu bankaları soyulurken oradaydın! Ayakkabı kutularından dolar çıkarken oradaydın! Hırsızlar, liyakatsizler senin de imzanın olduğu kararlarla kritik kurumlara atandı! Millet unutmuyor, hesap günü yaklaşıyor."

ince.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

