Muğla'da ortalık birbirine girdi: Sağanak vurdu otel ve evleri su bastı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Muğla’da etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Ortaca’da yollar göle döndü, Fethiye’de ev ve iş yerlerini su bastı, Bodrum’da yelkenli kayalıklara oturdu.

Muğla'da etkili olan sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Ortaca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler araçları ile trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

muglada-saganak-cadde-ve-sokaklar-gole-945537-280823.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarısının ardından Ortaca ilçesinde sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ile sokaklar suyla doldu. Sağanak nedeniyle trafikteki sürücüler ve yayalar, zor anar yaşadı.

muglada-saganak-cadde-ve-sokaklar-gole-945539-280823.jpg

Belediye ekipleri de yağışın ardından teyakkuza geçti. Meteoroloji tahminlerine göre; sağanağın ve denizlerdeki fırtınanın süreceği belirtildi.

FETHİYE'DE EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarısının ardından Muğla'nın Fethiye ilçesinde de sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ile sokaklar suyla doldu. Trafikteki sürücüler ve yayalar, zor anlar yaşadı.

Muğla'yı sağanak vurdu! Evleri su bastıMuğla'yı sağanak vurdu! Evleri su bastı

Sağanak hayatı felç etti: Mezarlıklar göle döndü!Sağanak hayatı felç etti: Mezarlıklar göle döndü!

İş yerlerini ve evleri su basarken, bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla iş yerlerindeki suyu tahliye etti. Yağışın etkili olduğu Ölüdeniz ve Cumhuriyet mahallelerinde trafik durma noktasına geldi. Bazı yurttaşlar caddelerde kanoyla ilerledi.

TURİSTLER OTELDE MAHSUR KALDI

Yağışın etkili olduğu ilçede, ev ve iş yerlerinin yanı sıra seraları ve Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir otelin giriş katını su bastı. Otelde mahsur kalan turistler, çalışanların yardımı ile güvenli alana taşındı. Bir esnaf ise lastik botla suyla dolan sokakta kürek çekti.

muglada-saganak-oteli-su-basti-deniz-945652-280855.jpg

Bazı yollar da polis ekiplerince trafiğe kapatıldı. Öte yandan şiddetli yağışın ardından Ölüdeniz'in simgesi haline gelen turkuaz renkli denizi, kahverengiye döndü.

bodrumda-kuvvetli-ruzgar-tekne-karaya-945516-280819.jpg

Belediye ekipleri, yağmur sularının tahliyesi için çalışma başlattı. Meteoroloji, bölgede yağışın gün boyu aralıklarla devam edeceğini bildirerek, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

YELKENLİ TEKNE DE KAYALIKLARA OTURDU

Bodrum'da etkili olan rüzgar ile birlikte katamaran tipi yelkenli tekne de Gümbet Sahili'nde kayalıklara oturduğu belirtildi. Ekiplerin kent genelindeki çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

