Muğla'yı sağanak vurdu! Evleri su bastı

Muğla’da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Şiddetli yağışlar, Ortaca ilçesi genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Birçok mahallede sokaklar göle dönerken, ev ve işyerlerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı sağanak yağış, Ortaca’da sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının 16 derece olarak ölçüldüğü ilçenin birçok bölgesinde su birikintileri oluştu. Yurttaşlar şiddetli yağış karşısında zor anlar yaşadı.

Meteoroloji verilerine göre, Ortaca’da metrekareye 39.47 mm yağış düşerken, sağanak yağışla beraber rüzgarın hızı saatte 8 kilometre olarak ölçüldü. Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekipleri su baskını yaşanan noktalarda su tahliye çalışması yürüttü.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki birkaç gün boyunca yağışların devam edeceğini belirtti. Yurttaşların temkinli olması yönünde uyarılarda bulunulduğu ifade edildi.