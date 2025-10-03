Muğla'yı sağanak vurdu! Evleri su bastı

Muğla’nın bazı ilçelerinde etkili olan sağanak, Ortaca'da hayatı olumsuz etkiledi. Birçok mahallede sokaklar göle dönerken, ev ve işyerlerini su bastı.

Muğla’da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Şiddetli yağışlar, Ortaca ilçesi genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Birçok mahallede sokaklar göle dönerken, ev ve işyerlerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı sağanak yağış, Ortaca’da sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının 16 derece olarak ölçüldüğü ilçenin birçok bölgesinde su birikintileri oluştu. Yurttaşlar şiddetli yağış karşısında zor anlar yaşadı.

054d299e-c8d1-4faf-807a-76b7ce5ec8c6-w.jpgMeteoroloji verilerine göre, Ortaca’da metrekareye 39.47 mm yağış düşerken, sağanak yağışla beraber rüzgarın hızı saatte 8 kilometre olarak ölçüldü. Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekipleri su baskını yaşanan noktalarda su tahliye çalışması yürüttü.bb91d0a2-ffe8-4242-9c79-88a3c81b2c45-w.jpg

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki birkaç gün boyunca yağışların devam edeceğini belirtti. Yurttaşların temkinli olması yönünde uyarılarda bulunulduğu ifade edildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

