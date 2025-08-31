Muğla'da feci kaza: Otomobil tırla çarpıştı, 1 ölü

Muğla'da feci kaza: Otomobil tırla çarpıştı, 1 ölü
Yayınlanma:
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Adem Yaman yönetimindeki otomobil tır ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, tır sürücüsü gözaltına alındı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Antalya-Fethiye kara yolunun Karabel mevkisinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Kazaya, Adem Yaman'ın kullandığı 48 JU 469 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 07 CAZ 419 plakalı tır karıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobil sürücüsü Adem Yaman'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazanın ardından tır sürücüsü gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Türkiye
Kaskı fırlayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Kaskı fırlayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
5G'nin devreye gireceği tarih açıklandı
5G'nin devreye gireceği tarih açıklandı
Aydın 3 gündür yanıyor!
Aydın 3 gündür yanıyor!