Muğla'da feci kaza: Otomobil tırla çarpıştı, 1 ölü
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Adem Yaman yönetimindeki otomobil tır ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, tır sürücüsü gözaltına alındı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Antalya-Fethiye kara yolunun Karabel mevkisinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Kazaya, Adem Yaman'ın kullandığı 48 JU 469 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 07 CAZ 419 plakalı tır karıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobil sürücüsü Adem Yaman'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazanın ardından tır sürücüsü gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)