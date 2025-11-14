Muğla'da deprem!

AFAD'ın aktardığı verilere göre Muğla'nın Datça ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) aktardığı verilere göre merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 14.01'de meydana gelen deprem yerin 6.75 kilometre derininde gerçekleşti.

Depremzedelerin parasını alan müteahhit kaçtı iddiası

DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI?

Deprem, ülkemizin sıkça karşılaştığı doğal afetlerden biri olup, ne zaman gerçekleşeceği öngörülemeyen, önemli ve tehlikeli bir durumdur. Bu nedenle, olası bir deprem anında hayatta kalmak, sonrasında ise güvenli bir şekilde yaşamın devam ettirilebilmesi ve temel ihtiyaçlara hızlı bir şekilde ulaşılabilmesi için önceden hazırlıklı olmak büyük önem taşır.

Deprem çantasında bulundurulması gereken malzemeler:

İçilebilir su

Konserve ve paketli gıdalar

İlk yardım malzemeleri

El feneri ve yedek pil

Radyo

Düdük

Kişisel hijyen ürünleri

Yedek giysi

Battaniye

Kimlik ve para

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

