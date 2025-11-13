Depremzedelerin parasını alan müteahhit kaçtı iddiası

Yayınlanma:
6 Şubat depremlerinde yıkılan Adıyaman’da 14 ev için anlaşma yapılan firma inşaatı yarım bırakıldı. Köylüler, müteahhide ulaşmadı. Depremzedeler hem evsiz hem de borçlu kaldı.

6 Şubat depremlerinin üzerinden yaklaşık 1000 günü aşkın zaman geçmesine rağmen bu sayının yarısına bile ulaşılamadı. Bölgede 650 bin kişi hâlâ konteynerlerde yaşıyor.

Adıyaman’ın Dağkuyucak köyünde deprem sonrası 21 ev ağır hasar aldı. Köylüler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde çalışan ‘Bizim Atölye İnşaat ve Mühendislik’ firmasıyla Mart 2024’te anlaşma yaptı. Devletin sağladığı 750 bin TL hibe ve aynı miktarda faizsiz kredi ile 14 evin yeniden yapılması planlandı. Ancak inşaat, vekâlet verilmesinden 10 ay sonra başladı.

Pirha'nın haberine göre; firma, 2025 Şubat ayında çelik konstrüksiyon kalıplarını kurduktan sonra çalışmaları durdurdu.

KAÇTI İDDİASI

İddiaya göre Müteahhit İ.Ç'ye ulaşılamadı ve firmanın Adıyaman’daki ofisinin de kapalı olduğunu söyledi. Köy halkı, projeye ek olarak 300 bin TL daha ödeme yaptıklarını belirtti.

Erdoğan enkaz maketiyle poz verdi! CHP'li Murat Emir: 23 yılı daha iyi özetleyen bir fotoğraf olamazErdoğan enkaz maketiyle poz verdi! CHP'li Murat Emir: 23 yılı daha iyi özetleyen bir fotoğraf olamaz

HALA PROJE ALIYOR İDDİASI

Firma, köydeki inşaatları kendi ofisi gibi gösterdiği için işçilerin SGK prim borçları da köylülere çıkarıldı.

14 ev sahibi, 7 bin TL ile 37 bin TL arasında değişen tutarlarda prim borcuyla karşı karşıya kaldı.

Köylüler, CİMER’e yaptıkları şikâyetlere rağmen aynı firmanın hâlâ kamu projeleri aldığını da söyledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

