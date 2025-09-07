Muğla'da CHP delege seçimleri yapıldı

Muğla’nın Datça ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi, belediye ve ilçe yönetimi tüm mahallelerde tamamlanan delege seçimlerinde tarafsız kaldı.

CHP Datça İlçe Başkanı Sezai Öz, süreci değerlendirirken, “Bu seçimler yalnızca sandıklardan çıkan sonuçlarla değil; cesaretle, samimiyetle ve örgütümüze sahip çıkma iradesiyle anlam kazandı” dedi.

Öz, parti içinde yükselen değişim talebine vurgu yaparak şu mesajı verdi:

“Genel Başkanımızın öncülüğünde büyüyen değişim iradesi artık her mahallede, her üyemizde karşılığını buluyor. Datça’da bizler de bu değişim ruhunu büyütüyor; kişisel hesapları değil, ortak geleceğimizi öne çıkarıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi’nde makam ve koltuk sevdası değil, örgütün sesi ve üyelerin iradesi kazanacak.”