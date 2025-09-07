Muğla'da CHP delege seçimleri yapıldı

Muğla'da CHP delege seçimleri yapıldı
Yayınlanma:
Muğla'nın Datça ilçesinde CHP'li belediye ve ilçe yönetimleri mahallelerde yapılan delege seçimlerinde tarafsız kaldı.

Muğla’nın Datça ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi, belediye ve ilçe yönetimi tüm mahallelerde tamamlanan delege seçimlerinde tarafsız kaldı.

CHP Datça İlçe Başkanı Sezai Öz, süreci değerlendirirken, “Bu seçimler yalnızca sandıklardan çıkan sonuçlarla değil; cesaretle, samimiyetle ve örgütümüze sahip çıkma iradesiyle anlam kazandı” dedi.

'KOLTUK SEVDASI DEĞİL ÜYELERİN İRADESİ KAZANACAK'

Öz, parti içinde yükselen değişim talebine vurgu yaparak şu mesajı verdi:

“Genel Başkanımızın öncülüğünde büyüyen değişim iradesi artık her mahallede, her üyemizde karşılığını buluyor. Datça’da bizler de bu değişim ruhunu büyütüyor; kişisel hesapları değil, ortak geleceğimizi öne çıkarıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi’nde makam ve koltuk sevdası değil, örgütün sesi ve üyelerin iradesi kazanacak.”

CHP'li vekil tek tek hesapladı! Üniversite okuyan yandı masraflar asgari ücret ikiye katladıCHP'li vekil tek tek hesapladı! Üniversite okuyan yandı masraflar asgari ücret ikiye katladı

Son dakika | CHP'den flaş hamle: Kurultay Davası'ndan bir gün önce miting kararıSon dakika | CHP'den flaş hamle: Kurultay Davası'ndan bir gün önce miting kararı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

