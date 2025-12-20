HSK'dan hakimlere ve başsavcılıklara 'makul sürede yargılama' hatırlatması

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, yargı teşkilatına yönelik bir hatırlatma yazısı yayınladı. Yazı tüm Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Başsavcılıklar ve Komisyon Başkanlıklarına gönderildi.

Hatırlatma yazısında; adil yargılanma hakkının en önemli unsurlarından birinin mahkeme kararlarının makul sürede verilmesi ile yeterli ve anlaşılabilir gerekçeler içermesi olduğu vurgulandı.

HSK'DAN HAKİMLERE VE BAŞSAVCILIKLARA 'MAKUL SÜREDE YARGILAMA' HATIRLATMASI

Kararların süresinde yazılmaması veya gerekçenin eksik olması gibi hallerin yargılama sürecini geciktirdiği, tarafların adalet algısını ve yargıya güveni olumsuz şekilde etkilediği vurgulanan yazıda “Bu tür gecikmeler aynı zamanda özveriyle görev yapan hâkim ve savcı meslektaşlarımızın emeklerinin gölgelenmesine de neden olabilmektedir. Bu durum, adil yargılanma hakkının ihlaline, devletimizin tazminat sorumluluğuna ve yargısal süreçlerin uzamasına yol açabilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Aydoğdu imzasıyla dağıtım yerlerine gönderilen yazıda, makul sürede yargılama ve gerekçeli kararla ilgili mevzuatlara yer verilirken, uluslararası sözleşmeler ve mahkeme kararları da hatırlatıldı.

"TÜM HÂKİMLERE DUYURULMASINI"

Yazı şu ifadelerle sona erdi:

“Makul sürede yargılanma hakkı ve gerekçeli karar hakkının temini bakımından, Anayasa, usul kanunları ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin öngördüğü standartlar çerçevesinde,

Mahkemelerde gerekçeli kararların yeterli gerekçeyi içerecek, yazım kurallarına ve bilimsel tekniklere uygun şekilde, kısa, öz ve sade bir dille, yasal sürelerin sınırları içinde yazılması hususlarında gösterilen azami özenin devam ettirilmesini,

Keyfiyetin gereği için Genel Sekreterlik, Teftiş Kurulu Başkanlığı ile merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hâkimlere duyurulmasını rica ederim.”