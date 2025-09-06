CHP'li vekil tek tek hesapladı! Üniversite okuyan yandı masraflar asgari ücret ikiye katladı

AKP iktidarı üniversite öğrencilere yalnızca 3 bin lira KYK kredisi veriyor. Bu para da günlük 100 liraya tekabül ediyor. Bir öğrencinin büyükşehirler bir yana herhangi bir kasabada bile 3 bin lira ile yaşaması imkansız.

Üniversitelerin yeni öğretim yılına kısa süre kala da CHP İzmir Milletvekili Seda Kâya Ösen, bir üniversite öğrencisinin yaşamsal giderlerini hesapladı. Ösen, “Yurtta kalan bir üniversite öğrencisinin hayatta kalma maliyeti aylık 40 bin lira. Asgari ücretin neredeyse iki katı” dedi.

Ösen, devlet yurtlarının yetersizliğine dikkat çekerek, öğrencilerin çoğunlukla özel yurtlara ve apartlara mecbur kaldığını belirtti. “Yurtların fiyatı ise cep yakıyor” diyen Ösen, fiyatları şöyle sıraladı:

Ülkemizdeki devlet yurtları ne yazık ki yetersiz ve yeni yurt yapımı yok denecek kadar az. Bu nedenle üniversiteyi kazanan öğrencilerin büyük bir kısmı özel yurtlar ve apartlarda barınmak zorunda kalıyor. Yurtların fiyatı ise cep yakıyor. 4 kişilik odaların yıllık ücreti 170 bin TL’den başlıyor 200 bin TL’ye kadar çıkıyor. 3 kişilik odalar 230 bin TL, 2 kişilik odaların fiyatlandırması ise 270 bin TL civarında. Bu ücretin üstüne bir de 15 bin TL depozito alıyorlar.

"TARİKATLARIN PENÇESİNE DÜŞÜYORLAR"

Üstelik bu ücretlerin sadece nakit ödemelerde geçerli olduğunu, taksit sayısı arttıkça maliyetin de yükseldiğini belirten Ösen, birçok öğrencinin bu sebeple tarikat ve cemaatlerin etkisine girdiğini vurguladı:

"Tabi bu sadece barınma ücreti ve yurtlar bize bu fiyatların sadece nakit ödemelerde geçerli olduğunu söylüyorlar. Bunu da en fazla 10 taksit olacak şekilde bölüyorlar. Taksit sayısı arttıkça ödenen ücret de artıyor. Çoğu öğrenci sırf bu yüzden cemaat ve tarikatların pençesine düşüyor. Devlet yurt yapmak yerine gençlerimizi kaderine terk ediyor."

"GÜNNDE ÜÇ KEZ TOST YESELER 18 BİN LİRA"

Yemek ve ulaşım gibi temel ihtiyaçların da aileleri zorladığını belirten Ösen, şunları söyledi:

"Okula gitmek için yol parası ve yemek parasını da hesapladığımızda aileler için içinden çıkılamaz bir hal alıyor. Bir tost olmuş 200 lira. Günde 3 öğün tost yese bir öğrenci onun bile aylık maliyeti 18 bin TL ediyor. Aylarca uğraşıp, gecesini-gündüzüne katarak emek verip üniversite kazanan gençler, ekonomideki kötü gidişattan nasibini alırken aileler, çocuklarının başarısına dahi sevinemiyor."

"40 BİN TL DE YETMİYOR"

Ösen, öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirterek, sosyal hayata katılamadıklarını vurguladı:

"Bu anlattıklarımız, yeme-içme, barınma gibi en temel ihtiyaçlar, yani sadece hayatta kalma maliyeti. Bunun yanına kırtasiye masrafları ve ders materyalleri de eklenince ne yazık ki aylık 40 bin TL de yetmiyor.

Avrupa’da eğitim gören bir üniversiteli ülke ülke gezerken bizim gençlerimiz cebindeki kuruşu hesaplamak zorunda kalıyor.

Sinema, tiyatro, konsere gidemiyor, arkadaşları ile dışarı çıkıp sosyalleşemiyor, kitapçıdan bir roman alıp okuyamıyor. İnsanlar çocuklarını okutabilmek için türlü fedakârlıklar yapıyor fakat asgari ücretle geçimini sağlayan bir ailenin evladı, eğitimine nasıl devam edecek, bunu kimse düşünmüyor."

Ösen, AKP iktidarının kötü ekonomi politikası yetmezmiş gibi bir de devletin kaynaklarını har vurup harman savurduğunu söyledi. Ösen, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanması ile devam eden süreçte 150 milyar dolar harcandığını anlattı: