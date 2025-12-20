Malatya'da dereye düşen genç hayatını kaybetti: Arkadaşı gözaltına alındı

Malatya'da dereye düşen genç hayatını kaybetti: Arkadaşı gözaltına alındı
Yayınlanma:
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde dere kenarında arkadaşıyla oturduğu sırada dengesini kaybederek suya düşen 19 yaşındaki Erdem Gündüz, boğularak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili bir arkadaşı gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Duranlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Erdem Gündüz, arkadaşıyla birlikte dere kenarında oturduğu sırada bir anda dengesini kaybederek suya düştü. Gündüz’ün akıntıya kapılarak gözden kaybolması üzerine yanındaki arkadaşı durumu hemen yetkililere bildirdi.

CANSIZ BEDENİ 2 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

İhbarın ardından bölgeye sağlık, UMKE ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Su altı arama timlerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, talihsiz gencin cansız bedeni düştüğü yerin yakınlarında, suyun yaklaşık 2 metre derinliğinde bulundu.

ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Erdem Gündüz’ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sırasında Gündüz’ün yanında bulunan ve ismi açıklanmayan arkadaşı, ifadesi alınmak üzere jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yetkililer geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

