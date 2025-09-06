Son dakika | CHP'den flaş hamle: Kurultay Davası'ndan bir gün önce miting kararı

Son dakika | CHP'den flaş hamle: Kurultay Davası'ndan bir gün önce miting kararı
Yayınlanma:
Son dakika... CHP, Kurultay Davası'ndan bir gün önce miting yapma kararı aldığını açıkladı.

Olağanüstü kongreye gidilmesi için başvuruda bulunan CHP'den flaş bir hamle geldi. CHP, kurultay iptal davasının görüleceği 15 Eylül Pazartesi gününden bir gün önce 14 Eylül Pazar günü Ankara'da miting kararı aldığı belirtildi.

Mitingin nerede olacağına dair henüz bir açıklama yapılmazken CHP Ankara İl Başkanlığı temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.

OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI

CHP, 15 Eylül'deki kurultay iptal davası öncesi dikkati çeken bir karar aldı. 900'ün üzerinde delegenin imza vermesi üzerine 21 Eylül'de olağanüstü kurultay yapılması için başvuruda bulunulmuştu.

900'ün üzerinde delegenin imza vermesi üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in imzasıyla olağanüstü kurultay yapılması için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapıldı.

Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na yapılan başvuruya göre Kurultay, 21 Eylül Pazar günü toplanacağı ifade ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

