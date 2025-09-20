Muğla’da akılalmaz olay! Kaporayı geri alamadıkları için dozeri kaçırdılar

Muğla’da iş makinesi kiralama işi yapan Mehmet Arıkan, sahibi olduğu dozeri 2 hafta önce internet üzerinden satışa çıkardı. Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan Ş.Ö., ilanı görerek Arıkan ile iletişime geçti.. Pazarlık için Muğla'ya giden Ş.Ö. ile akrabaları E.D. (38) ve B.K. (32), Arıkan ile bir kafede buluşarak dozerin 4 milyon 250 bin TL’ye satışı üzerine anlaştı. Ş.Ö., 100 bin TL kapora vererek 500 bin lirayı nakit teslim etmek şartıyla 3 milyon 750 bin liralık çek yazdı. Çekin ödeme tarihine kadar dozerini başka bir işte kullanmak isteyen Arıkan, Ş.Ö. ve akrabalarıyla birlikte TIR'a yüklenen iş makinesiyle birlikte Hatay'a doğru yola çıktı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU!

Mersin’de konaklamak için otele yerleşen Arıkan, Ş.Ö.'nün dozerin devrini ısrarla istemesi üzerine anlaşma bozuldu. Arıkan, dozerini geri alarak Muğla’ya geri dönmek istedi. Ödediği kaporayı geri alamayan Ş.Ö. ise dozerle birlikte Konya'ya gitti. İş makinesini geri almak için telefonla Ş.Ö.'yü arayan Arıkan, dozerin Konya’da olduğunu öğrendi. Konya'ya giden ve kendisine belirtilen konumda iş makinesini göremeyen Arıkan, dolandırıldığını anladı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

DOZER OTOPARKA ÇEKİLDİ

Konuya ilişkin çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin saklandıkları adresi tespit etti. Belirlenen adreslere yapılan baskında şüpheliler gözaltına alınırken polis ekipleri, Arıkan'ın dozerini ise Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi’ndeki Keresteciler Sitesi'nde park halinde buldu. TIR'a yüklenen dozer, yediemin otoparkına çekildi.

Şehit ailesini dolandıran çete yakalandı

“KAPORAYI GERİ VERMEYİNCE DOZERİ GÖTÜRDÜK”

Emniyete götürülen şüphelilerden Ş.Ö., sorgusunda, "Anlaşma bozulunca ödediğimiz kaporayı geri istedik. Vermek istemeyince dozeri götürdük. Paramızı verseydi, dozerini alabilirdi. Mağdur olan biziz" ifadelerini kullandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler, paralarını geri almak için Arıkan'dan şikayetçi oldu