Şehit ailesini dolandıran çete yakalandı

Yayınlanma:
Edirne'de şehit ailesini dolandıran çete yakalandı. 846 bin TL'lik dolandırıcılığın ihbarı üzerine harekete geçen emniyetin çete üyesi 11 kişiye yaptığı operasyonun detaylarını Bakan Yerlikaya paylaştı.

Edirne’de, şehit ailesini telefonla arayıp kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslar 846 bin TL'lik dolandırıcılık yaptılar.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit ailesini ağına düşüre çeteye yapılan operasyonu duyurdu.

ŞEHİT AİLESİNİ DOLANDIRAN ÇETE YAKALANDI

Sosyal medya hesabından dolandırıcılık çetesine yönelik operasyonun detaylarını paylaşan Bakan Ali Yerlikaya, çete üyesi 11 kişinin yakalandığını açıkladı.

Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü operasyonu aktaran Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

KAHRAMAN ŞEHİDİMİZİN AİLESİNİ DOLANDIRAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Edirne’de, şehidimizin ailesini telefonla arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslar tarafından 846 bin TL dolandırıldığının ihbar edilmesi üzerine;

İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile Asayiş Şube Müdürlüğümüzün koordineli çalışmaları sonucu İstanbul ve Antalya’da E.G., İ.K., M.H., B.Ö., K.S.E., A.E., A.Y., H.H.A., S.D., Ş.G. ve H.A. isimli 11 şüpheliyi tek tek yakaladık.

Şehit ailelerimiz, aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı en kutsal emanettir. Devletimiz ve milletimiz, her zaman elleri öpülesi şehit annelerimizin, şehit babalarımızın ve tüm yakınlarının yanındadır.

Edirne Valimizi, Emniyet Müdürümüzü, İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile Asayiş Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum.

sehit-ailesini-dolandiran-cete-yakalandi.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

