Muğla'da açığa çıkarıldı! Binlerce yıl öncesine ait tarihi keşif

Muğla'da açığa çıkarıldı! Binlerce yıl öncesine ait tarihi keşif
Yayınlanma:
Muğla’nın Milas ilçesinde 14. yüzyılda Menteşeoğullları Beyliği'ne başkentlik yapan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Beçin Kalesi’ndeki kazılarda, milattan önce 5 ya da 6'ncı yüzyıla ait seramikler ve tabla oyunlarına ait 15 zar gün bulundu.

Muğla’nın Milas ilçesinde, Milas Ovası’na hakim konumuyla stratejik öneme sahip Beçin Kalesi'nde kazı çalışmaları İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Pektaş başkanlığında devam ediyor. Kale içinde bulunan doğu yamaçlarda yapılan çalışmalarda, Arkaik döneme tarihlenen düzgün taşlarla örülmüş mekanlar açığa çıkarıldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Pektaş, “Kazılar sırasında bir mekanın içerisinden neredeyse tamamen seramik kaplarla dolu bir doku ortaya çıktı. Bunun Arkaik dönem hatta daha öncesine ait olduğunu düşünüyoruz. Bulunan seramikler muhtemelen günlük kullanım kap kacak araçlarıydı" ifadelerini kullandı.

becin-kalesinde-mo-6nci-yuzyila-ait-se-884868-262930.jpg

“ÇALIŞMALARIMIZA 2022 YILINDAN BERİ DEVAM EDİYORUZ”

Kazı alanında bulunan çalışmaların devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Kadir Pektaş, "Beçin iç kalesinin doğu yamaçları ve aynı zamanda iç kısımda da kazılar yapıyoruz. Buradaki kazılarımızda milattan önce 5-6'ıncı yüzyıla kadar inen, Arkaik dönem olarak tarihlendirilen ve döneme kadar inen yapı grubuyla karşılaştık. Buradaki çalışmalarımıza 2022 yılından beri devam ediyoruz. Helenistik döneme tarihlenen bosajlı duvarların gerisindeki alanda yaptığımız kazılarda düzgün taşlarla örülmüş birbirine bitişik mekanlar ortaya çıkarıldı.” açıklamasında bulundu.

Kazılar sırasında bir mekanın içerisinden neredeyse yarıya yakını tamamen seramik kaplarla dolu dokunun açığa çıktığını belirten Pektaş, “Bunun da biz Arkaik dönem hatta biraz daha öncesine ait olduğunu düşünmekteyiz. Bu alandaki kazılarımız ve araştırmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde netleştirmiş ve kesin bilgilere sahip olmuş olacağız. Bulunan seramikler muhtemelen günlük kullanım kap kacak araçlarıydı. Parçalı olarak bir yerde bulunması acaba bu kısmın bir mutfak mı, kiler deposu mu olduğu soru işaretlerini getirdi. Şu an üst kısımdayız belki aşağılara indikçe daha farklı veriler gelecek. Milattan önce 5 ya da 6'ncı yüzyıla tarihlenen bu seramikler bunun daha erken tarihlere inen kullanımın üst kısmı olabileceğini de düşündürüyor" ifadelerini kullandı.

becin-kalesinde-mo-6nci-yuzyila-ait-se-884866-262930.jpg

“ÖNEMLİ VERİLER BURADAN ÇIKMIŞ OLACAK”

Pektaş, kazılarda oyun zarlarının da bulunduğunu vurgulayarak "Seramiklerin bulunduğu yerden tabla oyunlarına ait 15 kadar zar çıktı. Bu, Beçin'deki kazılarda ilk defa rastladığımız bir buluntu grubu oldu. Bunun yanında pul olduğunu tahmin ettiğimiz buluntular da var. Çalışmalarımız devam ediyor. Arkadaşlarımız, buluntu grubunun seramikleri, zarları ve puluyla 'lekythos kapağı' olabileceğini söylüyor. O dönemin buluntularıyla paralellik göstermekte. Bakalım önümüzdeki günlerde daha alt katmanlarda belki bunların devamı gelecektir. Beçin bu arkeolojik kazılarla Milas'ın ve çevresinin milattan önceki dönemleriyle ilgili önemli veriler buradan çıkmış olacak” sözlerini sarf etti.

MGM'den üç bölgeye 'fırtınamsı' uyarısı!MGM'den üç bölgeye 'fırtınamsı' uyarısı!

Muğla'da kadın cinayeti: 40 gün boyunca plan yapmışMuğla'da kadın cinayeti: 40 gün boyunca plan yapmış

Kaynak:DHA

7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Türkiye
Rus yüzücünün İstanbul Boğazı'nda sır kayboluşu! İki yeni tanık ifadesi
Rus yüzücünün İstanbul Boğazı'nda sır kayboluşu!
Gerici doktorun geçmişi ortaya döküldü! 13 yaşındaki çocuk için söylediklerine tepkiler çığ gibi büyüdü
Gerici doktorun geçmişi ortaya döküldü! 13 yaşındaki çocuk için söylediklerine tepkiler çığ gibi büyüdü
Bir devir sona erdi! Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapandı
Bir devir sona erdi! Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapandı