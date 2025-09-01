Muğla'da 22 turizm tesisi için kapatma kararı

Muğla'da 22 turizm tesisi için kapatma kararı
Yayınlanma:
Muğla Valiliği'nin denetim yaptığı 62 turistik tesisten 22'si hakkında kapatma kararı alındı.

Muğla'da denetim yapılan 62 turistik tesisten 22'si için kapatma işlemi başlatıldı.

Valilik 75. Yıl Salonu'nda düzenlenen 'Medya Buluşması' toplantısında açıklamalarda bulunan Muğla Valisi İdris Akbıyık, kolluk kuvvetlerinin 7 gün 24 saat görev yaptığını ifade etti.

MUĞLA'DA 22 TESİS İÇİN KAPATMA KARARI

Valilik koordinesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün oluşturduğu ekip tarafından Muğla genelinde Temmuz ayında 62 tesisin denetlendiğinden bahseden Akbıyık, bu tesislerin 22'si için kapatma işlemi başlatıldığını duyurdu.

16 işletmeye ve 1 kişiye hanutçulukla mücadele kapsamında idari para cezası uyguladığını, bir işletmeye de tutanak düzenlediğini ifade eden Akbıyık şunları söyledi:

  • "18 yaşından küçükleri eğlence mekanlarına alan 5 işletmeye idari para cezası uygulanırken, 3 işletmeye de tutanak düzenlenerek ilgili kuruma gönderildi. Yine ruhsatsız veya yüksek sesle müzik yayını yapan 41 işletmeye idari para cezası uygulandı. 56 işletme için tutanak düzenlenerek ilgili kuruma gönderildi. 5 işletmeye de kapatma cezası uygulandı."

Akbıyık, kaldırım işgali yaptığı tespit edilen 16 işletme ve kaçak veya sahte alkol kullanımı tespit edilen 4 işletmeye idari para cezası uygulandığını belirterek, 1 masaj salonuna idari para cezası kesildiğini, 1 işletmeye tutanak düzenlendiğini dile getirdi.

25 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Turizm güvenliği kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığınca 1130 tekne ve yatın denetlendiğini, bunlardan 115'ine yasal işlem uygulandığını belirten Akbıyık, İl Göç İdaresi Müdürlüğünün 44 otelde denetim yaptığını, 25 düzensiz göçmenin yakalandığını kaydetti.

Akbıyık, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce gıda güvenliği kapsamında 1659, turizm güvenliği kapsamında da 729 denetim faaliyeti gerçekleştirildiğini ve 25 işletmeye idari yaptırım uygulandığını aktardı.

Kaynak:AA

