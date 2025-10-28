Muğla ekim ayında beyaza büründü!

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ekim ayının son günlerinde dolu yağışı etkili oldu. Sokaklar ve caddeler beyaza bürünürken, araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

MUĞLA'YI BEYAZ ÖRTÜ KAPLADI

Saat 16.00 sıralarında Seydikemer ilçesinde başlayan dolu yağışı ilerleyen dakikalarda şiddetini arttırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından etkili olan dolu yağışı nedeniyle bölgedeki tarım arazileri ile sokak ve caddeler beyaz örtüyle kaplandı.

Yağış nedeniyle bazı araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ve karayolları ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bölgede çalışma başlattı.

