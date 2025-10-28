Muğla ekim ayında beyaza büründü!

Muğla'da etkili olan dolu yağışı nedeniyle Seydikemer ilçesi beyaza büründü. İlçede araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ekim ayının son günlerinde dolu yağışı etkili oldu. Sokaklar ve caddeler beyaza bürünürken, araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

MUĞLA'YI BEYAZ ÖRTÜ KAPLADI

Saat 16.00 sıralarında Seydikemer ilçesinde başlayan dolu yağışı ilerleyen dakikalarda şiddetini arttırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından etkili olan dolu yağışı nedeniyle bölgedeki tarım arazileri ile sokak ve caddeler beyaz örtüyle kaplandı.

Yağış nedeniyle bazı araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ve karayolları ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bölgede çalışma başlattı.

MUĞLA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre; Muğla'da 5 günlük hava tahmin raporu şu şekilde:

  • 29 Ekim Çarşamba: 23 derece
  • 30 Ekim Perşembe: 24 derece
  • 31 Ekim Cuma: 24 derece
  • 1 Ekim Cumartesi: 25 derece
  • 2 Kasım Pazar: 24 derece

Kaynak:DHA

