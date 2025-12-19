Müdürlük'ten Elazığ cezaevinde işkence soruşturması hakkında açıklama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Elazığ'daki bir cezaevinde kötü muamele iddialarına yönelik açıklama yayımladı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "Elazığ 2 No’lu Cezaevi'nde işkence görüntüleri çıktı" şeklinde iddialar üzerine başlatılan soruşturmada “işkence iddialarını doğrulayacak delil tespit edilemediği” belirtilerek ceza vermeye yer olmadığı savunuldu.

'YAPILAN SORUŞTURMA İDDİALARI DOĞRULAMADI'

Açıklamada, konu hakkında idari bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında personel ve olay anındaki diğer hükümlülerin ifadelerine başvurulduğu ve görüntü kayıtlarının incelendiği aktarıldı.

‘CEZA VERMEYE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ’

Yapılan tüm incelemeler neticesinde, "İdari soruşturma neticesinde; personel ve olay anında odada bulunan diğer hükümlülerin ifadelerine göre iddiaların asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı, görüntü kayıtlarının incelenmesinde de fiziki müdahalenin tespit edilemediği, bu nedenle kötü muamele veya işkence iddialarını doğrulayacak herhangi bir delil elde edilemediği gerekçesiyle disiplin cezası verilmesine yer olmadığına dair karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

ADLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Elazığ 2 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 7 Temmuz 2025 tarihinde, bir odanın havalandırma bahçesine örgütsel doküman olduğu değerlendirilen bir pusulanın düştüğünün tespit edilmesi üzerine, mevzuat çerçevesinde odada kısmi arama yapılmıştır. Arama sırasında hükümlü O.C.S'nin kaldığı odanın yatakhane bölümünde ve ayakkabısında dört sayfalık örgütsel doküman bulunmuş, arama işlemi bu aşamada sonlandırılmıştır. Söz konusu arama işleminden iki gün sonra, aynı odada kalmayan ve olayı bizzat görmeyen bazı hükümlülerin, hükümlü O.C.S'nin arama sırasında darp edildiği yönündeki iddiası üzerine, aramaya katılan beş personel hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır.

'FİZİKİ MÜDAHALE TESPİT EDİLMEDİ'

Yapılan idari soruşturma neticesinde personel ve olay anında odada bulunan diğer hükümlülerin ifadelerine göre iddiaların asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı, görüntü kayıtlarının incelenmesinde de fiziki müdahalenin tespit edilemediği, bu nedenle kötü muamele veya işkence iddialarını doğrulayacak herhangi bir delil elde edilemediği gerekçesiyle disiplin cezası verilmesine yer olmadığına dair karar verilmiştir.

Murat Ongun cezaevinden 'Güllü' mektubu gönderdi! "Olayın ana karakterini atlıyorsunuz"

Özgür Özel: Buğra Gökce'nin nikah fotoğrafları Silivri Cezaevi Müdürü'nde duruyor