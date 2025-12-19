Selvi'nin iddiası: DEM Parti içinde sürece karşı bir kanat var

İktidarın Terörsüz Türkiye olarak adlandırdığı İmralı Süreci'nde iktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci Abdulkadir Selvi ile DEM Partili yöneticiler arasındaki polemik geçtiğimiz haftalarda gündem olmuştu. Polemik Abdulkadir Selvi'nin bugünkü yazısı ile yeni boyut kazanmanın eşiğine geldi.

"ÖCALAN DAYATMASI SÜRECİ KİLİTLİYOR"

Selvi bugünkü yazısında DEM Parti'nin süreci sabote etmek için elinden gelen her şeyi yapmak istediğini öne sürdü. DEM Parti'nin, Bahçeli tarafından 'Yapılmasında mahsur yok' dediği 4 Ocak tarihinde düzenleyeceği 'Öcalan'a özgürlük' mitingi hakkında konuşan Selvi, süreci Öcalan dayatmasına çevirmenin süreci kilitlediğini söyledi:

Son Dakika | Bahçeli'den Öcalan mitingi yorumu

"DEM Parti 4 Ocak’ta Diyarbakır’da, “Abdullah Öcalan’a özgürlük” mitingi yapma kararı aldı. Dün de ifade ettim. Bu süreci Abdullah Öcalan dayatmasına çevirmek, süreci kilitliyor. Terörsüz Türkiye sürecine olan destek yüzde 70’lerin üzerine çıkmışken, süreci Öcalan’a endekslemek desteği yüzde 10’a düşürüyor. Çünkü toplum Öcalan ve PKK konusunda olumlu duygular taşımıyor. Öcalan’ı ‘bebek katili’ olarak görüyor. Bu gerçekler varken, topluma Öcalan’ı dayatmak sürece hizmet etmiyor"

DEM PARTİ VE KANDİL'DE SÜRECE KARŞI BİR KANAT İDDİASI

Öcalan'ın özgürlük talebi olmadığını hatırlatan Selvi, DEM Parti'nin bunu dile getirme sebebinin parti içerisinde sürece karşı bir kanat olduğunu iddia edip bir de Kandil'de sürece karşı olanların kamuoyunu tahrik edip süreci sabote etmek istediğini söyledi:

"DEM Parti bunun farkında değil mi? Farkında. Peki bunu neden yapıyorlar? Çünkü DEM Parti’nin içinde sürece karşı olan bir kanat var. Bir de Kandil’de sürece karşı olanlar DEM Parti üzerinden Türk kamuoyunu tahrik edip, süreci sabote etmek istiyor."

DEM Parti iktidarın ünlü yazarına ateş püskürdü! "Süreçte sabotaj" tartışması büyüdü

Geçmiş yıllarda 'Habur travması' yaşandığını kaydeden Selvi, DEM Parti'nin kimi eylemlerinin bu travmayı tetiklediğini aktardı: